新华社北京4月23日电 联合国儿童基金会22日警告，由于海地帮派暴力活动加剧，首都太子港几乎被武装团伙全方位封锁，5.8万名遭受严重营养不良的儿童无法获得援助。国际援助团体说，海地的医院缺少燃料和医药用品，难以为继。

儿基会执行主任凯瑟琳·拉塞尔在联合国安全理事会22日就海地局势举行的讨论会上说，三分之二海地儿童需要援助，妇女和女孩正成为武装团伙滥施“极端”性暴力的目标，并且近三到五成武装团伙有儿童参与。

2021年8月24日，一名女子头顶水果走在海地太子港街头。新华社发（戴维·德拉帕斯摄）

“海地的情况是灾难性的，一天比一天糟。太子港几乎被完全封锁。”她说。

联合国驻海地特别代表玛丽亚·伊莎贝尔·萨尔瓦多说，由于帮派暴力加剧，自3月8日以来，已有将近10万人逃离太子港。

萨尔瓦多说，联合国呼吁国际社会为海地筹集6.74亿美元人道主义援助资金，眼下仅到位8%，“近一半海地人目前正面临严重的粮食不安全问题”。

路透社援引知情人士消息报道，海地主要燃料进口码头22日停运，武装团伙扣押卡车，并要求关闭港口。

这是2021年8月14日在海地太子港拍摄的街头景象。新华社发（理查德·皮耶林摄）

“燃料正在耗尽，”世界粮食计划署副执行干事卡尔·斯考22日早些时候说，“一艘船正在路上，如果它能靠岸卸货，那就安全了。但是（离燃料耗尽的）时间不多了。”

受封锁影响，海地大多数企业电力供应受限，不少医院、广播电台被迫停运，交通一并陷入停滞。

无国界医生组织医生拉谢尔·拉维涅说：“患者真正需要的药物，我们几乎没有。一切都在崩溃中。”随着帮派暴力活动加剧以及对太子港及其他地区的控制和封锁，药品正慢慢耗尽，一些装满关键物资的集装箱仍被困在港口。

无国界医生组织项目协调员雅各布·伯恩斯警告，由于无法获得所需的日常药物，人们的健康状况正在恶化。

2021年7月7日，在海地太子港，一名士兵在海地总统莫伊兹的住所旁执勤。海地总统若弗内尔·莫伊兹当天在家中遇刺身亡。新华社发（库坦摄）

和平大学医院位于太子港南部，是目前少数主要依靠发电机维持运转的医院之一。从2月29日到4月15日，这里收治了大约200名遭枪击伤员，床位一直满员。院长保罗·丰蒂卢斯说：“我们急需燃料，否则医院将会关门。”

据美联社报道，即便某家医院开门，有时也没有医护人员。由于太子港几乎每天都有帮派暴力发生，医生和护士有时只能被迫待在家中，如果上班路上撞见武装团伙，也只能原路折返。

在太子港附近的太阳城，每天都有数十人冒着遭黑帮枪击的风险在无国界医生组织运营的医院门口排队就诊。伯恩斯说，即便能够进入医院，也要先接受验伤分类，只有伤情病情最重的50人能够就诊，情况不太紧急的只能改日再来。

根据最近一份联合国报告，从今年1月到3月，帮派暴力在海地导致超过2500人死伤，较去年同期增加50%以上。（刘江）

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