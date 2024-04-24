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商务部相关负责人谈中葡论坛第六届部长级会议成果

2024年04月24日08:36 | 来源：新华网
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4月22日拍摄的中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）第六届部长级会议开幕式现场。新华社记者 王申 摄

4月22日拍摄的中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）第六届部长级会议开幕式现场。新华社记者 王申 摄

新华社澳门4月23日电 题：商务部相关负责人谈中葡论坛第六届部长级会议成果

新华社记者

中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）第六届部长级会议21日至23日在澳门举行。中国与安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、赤道几内亚、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶等9个葡语国家政府代表团共同出席了本次会议。商务部相关负责人就会议有关情况接受新华社记者采访。

问：中葡论坛第六届部长级会议已经成功举办，请您介绍一下本届会议有关情况。

答：今年是澳门回归祖国25周年。作为中国与葡语国家友好合作的盛事，在各方的积极支持和共同努力下，中葡论坛第六届部长级会议在澳门成功举办。本次会议有以下几个特点：

一是各方高度重视，认真筹备。本次会议是时隔8年之后，中葡论坛部长级会议再次在澳门线下举办，与会各方高度重视，为会议的筹备召开作了精心准备，为会议取得务实成果进行了充分沟通。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠出席会议开幕式并致辞，9个葡语国家政府代表团共同出席会议。澳门特别行政区政府积极承办会议，充分发挥澳门中葡平台作用，确保了会议圆满成功。

二是会议成果丰硕，未来可期。会议期间举办了开幕式、部长级会议、《经贸合作行动纲领（2024—2027）》签署仪式等系列活动，取得重要成果。李鸿忠在开幕式上宣布了中国推进与葡语国家经贸合作的20项举措，涉及贸易投资、产业合作、发展合作、人力资源、医疗卫生和中葡平台建设等多个领域。这些举措紧密结合论坛与会国需求，突出了发展优先、普惠包容等特点，有助于中国与葡语国家实现平等互利、合作共赢发展。论坛与会国部长签署了《经贸合作行动纲领（2024—2027）》，在继续深化传统领域合作的同时，积极推进数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域合作，充分发挥教育和人力资源、文化和旅游、广播电视等人文交流纽带作用，为今后一个时期加强中国与葡语国家各领域合作作出了具体规划。

三是深化团结合作，携手奋进。本届会议覆盖了世界上所有以葡萄牙语为官方语言的国家，9个葡语国家首次线下相聚于澳门参加中葡论坛，这标志着中葡论坛发展迈上了一个新的台阶，充分证明论坛有着强大的国际吸引力和号召力，彰显了中国与葡语国家有着历久弥新、与时俱进的友谊，是开放合作、携手共进的伙伴。在澳门期间，中国政府代表团还分别会见了与会各葡语国家政府代表团，进行了友好会谈，就下一阶段加强经贸合作进行了深入交流。

问：中葡论坛已经成立21年，请您介绍一下中葡论坛成立以来取得了哪些成果。

答：中葡论坛以语言文化为纽带、以经贸合作为主题，为推动中国与葡语国家各领域交流合作发挥了重要作用，得到了论坛与会国的充分认可，成为不同社会制度、不同文化背景、不同发展阶段、不同幅员大小国家友好合作的典范，也是推动构建人类命运共同体的生动实践。

一是推动中国与葡语国家政治互信不断增强。迄今为止，中葡论坛共已举办6届部长级会议和1次特别会议，中国与葡语国家政府对历届会议均高度重视，论坛与会国政要多次来澳门参会。通过政府间高层访问、高官磋商、地方合作等方式，中葡论坛有力促进了中国与葡语国家友好关系不断发展，政治互信不断增强，为扩大和深化中国与葡语国家各领域合作奠定了坚实基础。

二是推动中国与葡语国家务实合作持续深化。论坛成立以来，中国与葡语国家经贸合作快速发展，成果丰硕。2023年，中国与葡语国家贸易额达到2209亿美元，约为论坛成立时的20倍；截至2023年底，中国对葡语国家各类投资存量近800亿美元，承包工程完成营业额约1400亿美元，中国已成为葡语国家重要经贸伙伴。同时，双方合作领域不断深化拓展，从2003年的7个增加到目前的20余个，涵盖经贸、教育、卫生、体育、旅游等经济社会主要领域。中国还持续与亚非葡语国家开展发展合作，增进了所在国民生福祉。

三是推动中国与葡语国家人文交流日益密切。中国与葡语国家通过人文交流架起“民心相通”的桥梁。论坛成立以来，葡语国家的“汉语热”和中国的“葡语热”不断升温，中国开设葡语专业的高校数量和葡语国家学习汉语人数不断增多。迄今为止，中葡论坛已举办15届中葡文化周，并陆续举办葡韵嘉年华、中葡文化艺术节、文化论坛、影视艺术展等艺术交流活动，有力促进了中国与葡语国家文化交流，增进了双方了解和友谊。

问：澳门作为中葡论坛的永久举办地，在中国与葡语国家经贸合作中发挥了什么样的作用?

答：澳门是连接中国与葡语国家的桥梁，长期发挥着重要的中葡商贸合作服务平台作用。中葡论坛通过澳门中葡平台每年开展数十项各类交流、推介和对接活动，推动中国与葡语国家经贸合作不断深化，澳门中葡平台国际知名度不断提升。澳门特别行政区政府大力支持中葡论坛发展，积极建设葡语国家食品集散中心、中葡经贸合作会展中心、中葡中小企业商贸服务中心、中葡金融服务平台等。在各方的共同努力下，澳门中葡平台功能不断完善，基本形成以经贸合作服务为中心，科研、中医药、文旅、会展、金融等领域协同发展、共同推进的综合服务体系。如中葡基金总部落户澳门，累计已在葡语国家投资4.7亿美元，带动中国企业赴葡语国家投资超过50亿美元。

下一步，我们将与葡语国家一道，不断丰富澳门中葡平台内涵，拓展经贸、投资、金融、科技、人文等领域服务，更好发挥澳门中葡平台作用。

问：下一步，中国中央政府将如何在中葡论坛框架下深化与葡语国家合作？

答：当前，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化建设，这将为世界提供更多新机遇，也为中国和葡语国家合作提供更广阔的空间。接下来，我们将积极落实本届会议成果和各方共识，不断深化与葡语国家合作。

一是扩大中葡经贸合作规模。中国将坚定维护多边贸易体制，推动建设开放型世界经济，同有意愿的葡语国家商签更多自由贸易协定、投资保护协定，提高贸易投资合作便利化。进一步扩大市场开放，用好进博会、广交会、服贸会等重大展会，促进葡语国家产品出口中国，同时继续扩大服务领域开放，与葡语国家共享中国大市场。

二是拓展中葡新兴领域合作。数字化、绿色化已成为全球经济社会发展的两大趋势，也是经济增长的重要动力。中国愿加强与各葡语国家交流，对接《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，推动中葡论坛合作领域不断拓展，积极打造数字、绿色等发展新动能，发展新质生产力。中国还将与葡语国家推动建立蓝色伙伴关系，深化在海洋可再生能源、海洋资源保护等方面的合作交流。

三是深化中葡发展领域合作。中国将积极践行人类命运共同体理念，主动承担大国责任，为亚非葡语国家提供力所能及的帮助。在亚非葡语国家建设一批“小而美”项目，惠及当地民生。进一步加强在基础设施、电信、能源、农业和自然资源等领域合作，增强亚非葡语国家经济社会发展的内生动力。

四是提升澳门的中葡平台作用。中国将继续支持澳门充分发挥中葡论坛作用，打造高标准综合性的中葡平台，更好建设葡语国家食品集散中心、中葡经贸合作会展中心和中葡中小企业商贸服务中心，办好中国—葡语国家经贸博览会，不断深化澳门同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作，为中国与葡语国家间贸易投资、金融合作、文化交流、人才培养等提供更高水平的服务。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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