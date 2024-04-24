新华社巴黎4月23日电（记者徐永春）国际能源署23日发布展望报告说，未来十年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年销量预计达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上。电动汽车需求激增将重塑全球汽车业，并显著降低道路交通领域的石油消耗量。

这份名为《2024年全球电动汽车展望》的报告预计，2024年，中国电动汽车销量将增至1000万辆左右，约占中国国内汽车销量的45%；在美国和欧洲，电动汽车销量占比预计分别为九分之一和四分之一左右。

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示：“全球电动汽车革命非但没有势头减弱，反而正迈入新的增长阶段。”

报告指出，去年全球电动汽车销量猛增35%，达到创纪录的近1400万辆。在这一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越南、泰国等新兴市场的电动汽车需求也在加速增长。

报告认为，中国在电动汽车制造和销售领域持续领跑。去年在中国售出的电动汽车中，超过60%比对等性能的传统汽车更有性价比。

报告强调，确保公共充电设施的可用性与电动汽车销量保持同步对于维持增长势头至关重要。与2022年相比，2023年全球安装的公共充电桩数量增加40%。然而，为了达到各国政府承诺的电动汽车部署水平，充电网络仍需要在未来十年间增长数倍。

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