新华社基辅4月23日电（记者李东旭）乌克兰国家电力公司23日在社交媒体发文说，为了应对电力短缺，该公司已连续两天从欧洲国家紧急购电并计划对工商业企业实施用电高峰限电措施。

乌国家电力公司说，因受到导弹袭击影响，乌克兰火力发电厂等能源企业受损严重，发电量已无法满足国民电力消耗。22日以来，该公司电力调度中心被迫从罗马尼亚、斯洛伐克、波兰、匈牙利、摩尔多瓦等国紧急购电。

为应对电力短缺，乌国家电力公司计划在18时至22时的用电高峰期，对乌工商业企业实施限电措施，但这一措施不影响关键基础设施和国防工业企业用电需求。

此外，乌克兰总统泽连斯基22日在社交媒体发文说，他当天与美国总统拜登通话讨论了美国对乌援助问题。拜登承诺，援乌法案在美国国会参议院通过后，美方将提供“快速且强大”的首批援助。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日说，美国新的一揽子对乌援助不会改变战场形势，且大部分美方声称拨付的资金将以某种方式留在美国本土。他说，“美国将通过为乌克兰提供援助而获得额外红利”。俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席马特维延科23日说，美国国会众议院通过610亿美元对乌援助法案，这说明美国从未支持也不会支持任何和谈。（参与记者：赵冰）

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