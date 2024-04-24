4月23日，在格鲁吉亚科维谢提，格鲁吉亚总理科巴希泽在贯通仪式上讲话。新华社记者 曹阳 摄

新华社第比利斯4月23日电（记者陈汀 刘恺）格鲁吉亚总理科巴希泽23日说，格鲁吉亚与中国的友谊与合作至关重要，格中两国战略伙伴关系发展成果丰硕，格方将致力于进一步加强与中国的合作。

科巴希泽当天出席由中企承建的格鲁吉亚南北交通走廊科维谢提至科比段公路古多里隧道贯通仪式。他在出席仪式后接受新华社记者采访时对中方高质量完成该项目建设表示赞赏，强调这一项目在加强格鲁吉亚互联互通方面发挥了重要作用。

他说，这条隧道是格鲁吉亚境内最大隧道，将有助于顺畅山区居民冬季出行和货物运输，保障格公民和游客安全舒适出行，增加游客数量。

科巴希泽还说，格中两国去年建立战略伙伴关系，这对于两国关系发展意义非凡。格鲁吉亚把促进互联互通作为国家重点工作方向之一。格方积极参与共建“一带一路”倡议，在这一倡议框架下的项目将对格鲁吉亚发展发挥重要作用。

科维谢提至科比段公路古多里隧道项目由中铁隧道局承建，是格鲁吉亚在建的最大单体基建项目。

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