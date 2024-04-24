人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

独立审查小组：以色列未证明联合国工作人员与恐怖组织有牵连

2024年04月24日08:31 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国4月23日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯任命的一个独立小组22日发布一份关于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的最终调查报告，指出以色列尚未提供证据证明其关于联合国工作人员与恐怖组织有牵连的说法。

报告说：“以色列公开声称近东救济工程处的许多雇员是恐怖组织成员。然而，以色列尚未提供支持这一点的证据。”根据审查小组的最终报告，以色列对近东救济工程处的指控导致约4.5亿美元的资金被暂停。

这份最终报告的主旨是，对确保近东救济工程处遵守人道主义中立原则的机制和程序进行独立审查。该报告的建议包括，创建中立调查小组，向所有工作人员推出最新守则并进行相关培训；确定和实施招聘早期阶段筛选申请人的其他方法等。

联合国秘书长发言人22日表示，近东救济工程处会在秘书长的支持下制定计划，以落实最终报告中的建议。发言人说，秘书长呼吁所有利益攸关方积极支持近东救济工程处，“因为它是该地区巴勒斯坦难民的生命线”。

1月26日，近东救济工程处主任专员拉扎里尼发表声明说，根据以色列提供的信息，12名近东救济工程处员工被指与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在去年10月对以色列发动的袭击有牵连。古特雷斯随后要求就这一“极其严重的指控”展开调查，此后下令成立独立审查小组，以评估该机构是否在其职权范围内尽一切努力确保中立性。

近东救济工程处成立于1949年，有3万名员工，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部