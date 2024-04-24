新华社联合国4月23日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯任命的一个独立小组22日发布一份关于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的最终调查报告，指出以色列尚未提供证据证明其关于联合国工作人员与恐怖组织有牵连的说法。

报告说：“以色列公开声称近东救济工程处的许多雇员是恐怖组织成员。然而，以色列尚未提供支持这一点的证据。”根据审查小组的最终报告，以色列对近东救济工程处的指控导致约4.5亿美元的资金被暂停。

这份最终报告的主旨是，对确保近东救济工程处遵守人道主义中立原则的机制和程序进行独立审查。该报告的建议包括，创建中立调查小组，向所有工作人员推出最新守则并进行相关培训；确定和实施招聘早期阶段筛选申请人的其他方法等。

联合国秘书长发言人22日表示，近东救济工程处会在秘书长的支持下制定计划，以落实最终报告中的建议。发言人说，秘书长呼吁所有利益攸关方积极支持近东救济工程处，“因为它是该地区巴勒斯坦难民的生命线”。

1月26日，近东救济工程处主任专员拉扎里尼发表声明说，根据以色列提供的信息，12名近东救济工程处员工被指与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在去年10月对以色列发动的袭击有牵连。古特雷斯随后要求就这一“极其严重的指控”展开调查，此后下令成立独立审查小组，以评估该机构是否在其职权范围内尽一切努力确保中立性。

近东救济工程处成立于1949年，有3万名员工，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

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