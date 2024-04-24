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中方呼吁国际社会努力营造有利的发展环境

2024年04月24日08:31 | 来源：新华网
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新华社联合国4月23日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵22日在联合国发展筹资论坛高级别特别会议上发言，呼吁国际社会努力完善全球治理，营造有利的发展环境。

戴兵表示，当前发展中国家面临发展资金短缺、债务风险上升等困难和挑战，落实2030年可持续发展议程进展滞后。各国要树立命运共同体意识，聚焦应对世界经济和发展等领域突出挑战，推动更加包容、普惠和有韧性的全球发展。

戴兵说，要大力推动国际金融架构改革，增强发展中国家在全球经济治理中的代表性和发言权。发达国家应承担发展筹资首要责任，履行官方发展援助承诺和气候融资义务。发展中国家要深化南南合作，实现联合自强。应广泛调动发展资源，多边开发银行应充分发挥作用，丰富和创新投融资工具，增强发展中国家长期融资能力。

戴兵表示，要妥善处理债务问题，帮助发展中国家实现可持续发展。各方应坚持“共同行动、公平负担”的原则，落实好二十国集团“缓债倡议”和“共同框架”。发展中国家受到新冠疫情、国际市场动荡、全球贸易投资低迷等外部冲击，某些发达国家激进的货币政策进一步加剧他们的偿债负担和脆弱性。多边金融机构和商业债权人作为发展中国家最大债权方，必须积极参与减缓债，为发展中国家提供更多发展资源。

戴兵说，中方一贯高度重视发展筹资问题，积极参与全球经济治理，为缓解发展中国家债务负担、促进可持续发展作出了积极贡献。中方愿同各方一道继续努力，秉持共商共建共享，推动全球经济治理体系更加公正合理，促进合作共赢，实现共同发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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