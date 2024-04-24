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中国代表就冲突中性暴力问题阐述中方立场

2024年04月24日08:30 | 来源：新华网
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新华社联合国4月23日电 中国常驻联合国代表傅聪23日在安理会冲突中性暴力问题公开辩论会上发言，阐述中方立场。

傅聪说，中方坚决反对将性暴力作为战争和恐怖主义手段，强烈谴责一切针对妇女和女童的性暴力，呼吁国际社会综合施策予以应对。

第一，要坚决打击一切形式性暴力。犯罪行为如不能得到有效惩治，就难以震慑和预防新的侵犯。各国应强化法治精神，以零容忍态度依法惩处施暴者，为受害者伸张正义。

第二，全力遏制恐怖主义活动。近年来，在西非、中东等地区恐怖团体绑架和贩卖人口并实施性暴力的问题日益突出。各方应遵循《联合国宪章》宗旨和原则，尊重当事国主权、独立和领土完整，发挥联合国和安理会主导作用，杜绝反恐双重标准，加强反恐国际合作，坚决打击一切形式的恐怖主义。

第三，促进妇女全面发展。性暴力问题同发展问题息息相关。国际社会应着眼长远，加大对发展中国家的援助，加快落实可持续发展目标，加强妇女赋权，促进性别平等。

傅聪说，打击冲突中性暴力议程的最终目标，不仅仅是让冲突中没有性暴力，而是让世界没有战争。要制止冲突中性暴力，最根本的办法是停止和预防战争本身。

傅聪指出，当前，加沙冲突已持续半年之久，超过1万名妇女被杀害，超百万巴勒斯坦妇女和女童面临饥荒。这场人为制造的人道灾难必须停止。当务之急是推动全面有效落实安理会第2728号决议，立即实现加沙停火，停止一切伤害平民的行为。

傅聪表示，中方愿继续同国际社会一道，共同营造和平、安全、稳定的国际环境，为早日消除冲突中性暴力，推进妇女、和平与安全事业作出积极贡献。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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