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美国旧金山市市长：对与中国合作的前景充满期待

2024年04月23日08:58 | 来源：新华网
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4月21日，在美国加利福尼亚州旧金山，旧金山市市长伦敦·布里德在新闻发布会上讲话。新华社发（李建国摄）

4月21日，在美国加利福尼亚州旧金山，旧金山市市长伦敦·布里德在新闻发布会上讲话。新华社发（李建国摄）

　　新华社旧金山4月21日电（记者吴晓凌）美国加利福尼亚州旧金山市市长伦敦·布里德21日结束访华行程返回旧金山时表示，此访对旧金山的未来意义重大，她对与中国合作的前景充满期待。

　　布里德当天在机场举行的新闻发布会上作上述表态。据她介绍，访问期间，美方代表团与中方各界人士会面会谈，就促进双方合作达成诸多共识。

　　布里德说，她对中国新能源汽车及充电桩等配套基础设施的建设情况，以及科技在民众生活中的广泛应用印象非常深刻。她认为，双方可在科技领域相互学习，共同致力于环境保护等多方面合作。

4月21日，在美国加利福尼亚州旧金山，旧金山市市长伦敦·布里德在新闻发布会上讲话。新华社发（李建国摄）

4月21日，在美国加利福尼亚州旧金山，旧金山市市长伦敦·布里德在新闻发布会上讲话。新华社发（李建国摄）

　　本月19日，中国野生动物保护协会与美国旧金山动物园在北京签署合作意向书，就开展大熊猫国际保护合作启动技术磋商，共同推进中美大熊猫保护合作研究和技术交流。合作双方表示，将按照相关要求和技术标准，积极做好前期筹备工作，推进合作协议尽早正式签署，力争2025年实现一对大熊猫抵达旧金山。

　　布里德说，大熊猫可能“落户”旧金山是让全美民众都兴奋的好消息。旧金山方面将继续与中方密切沟通，做好接待大熊猫的各项准备工作，确保大熊猫健康、茁壮、安全成长。

　　布里德强调，应通过优化签证流程、大幅增加航班等措施促进两国民间交往。她表示，未来将着重落实好此次访华取得的成果，支持两国学生等群体之间的交流。

　　此次访问是布里德作为市长首次正式访华。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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