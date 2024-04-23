中国日报网4月22日电 最近一段时间，部分美西方政客和媒体不断渲染所谓“中国产能过剩论”。分析人士普遍认为，“中国产能过剩论”站不住脚，来自权威机构的数据也不支持所谓的“产能过剩”。“中国产能过剩论”实质上是抹黑和打压中国经济的政治工具，其背后凸显的是逆全球化和贸易保护主义，其结果是阻碍全球贸易，损害各国共同利益。

多位经济学家和跨国企业高管表示，中国在全球供应链中占据重要地位，这是全球企业和消费者自主决策的结果。作为世界第二大经济体，中国的经济模式具有比较优势，使其成为世界制造业的中心。

亚洲开发银行首席经济学家朴之水称，对“中国输出过剩产能”的担忧证据不足。他指出，世界贸易组织通过征收反倾销税和反补贴税解决不当竞争问题，但没有有力的证据表明这两种做法适用于中国。

当今世界面临的关键问题不是新能源产能过剩，而是严重短缺。以新能源汽车为例，据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，是2022年的4倍多。根据中国汽车工业协会数据，2023年中国新能源汽车出口120.3万辆。这意味着全球市场对于新能源产品存在巨大潜在需求，当前中国产能还远不能满足市场需求。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强称，“刻意针对中国的产业政策，并暗示中国的竞争优势是靠政府补贴，这是不公平的”，许多国家都在通过政府补贴和相应产业政策促进战略性产业和生产力的发展。以美国为例，美国总统拜登签署了《通胀削减法案》，这是该国有史以来对清洁能源和气候行动的最大投资，白宫已向尖端芯片行业提供了巨额补贴。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才在接受新华社采访时表示，近年来，中国新兴产业之所以在国际市场取得竞争优势，是中国企业积极创新研发、控制生产成本的结果。部分发达经济体不反思本国相关企业为何失去市场，反而指责中国输出“过剩产能”，甚至以此为由打压公平竞争，损害消费者利益，“实在令人感到可悲”。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪对所谓“中国产能过剩论”背后隐藏的逆全球化和贸易保护主义感到担忧。拉迪告诉新华社记者，作为一名经济学家，他并不清楚如何来衡量所谓的“产能过剩”。这一观点似乎意味着，任何国家都不应生产超出国内销售能力的产品。拉迪担心这种论调走向极端，将导致国家之间没有贸易，对世界而言将是一场经济灾难。

分析人士指出，在美国大选前夕，一些政客将所谓“中国产能过剩论”和与其他国家的贸易不平衡问题作为政治筹码，其政治考虑优先于真正的经济关切。北京大学中国经济研究中心主任姚洋表示：“美国政府声称其贸易政策为‘以工人为中心’，从炮制‘中国产能过剩论’到对中国发起贸易调查，其近期举措更像是为取悦和讨好某些选民群体做姿态，而非出于经济考虑。”

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