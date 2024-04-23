人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外媒：渲染中国“绿色产能过剩”危及全球能源转型

2024年04月23日08:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月22日电　美国彭博社日前刊发专栏作家戴维·菲克林的文章说，美国和欧洲政府热衷于将性价比高的中国清洁产品排除在外，这种经济上的保护主义将会延缓全球能源转型。

　　文章说，过去几年，全球风能产业陷入低迷。随着利率和材料成本上升，开发商的利润空间逐渐缩小，加上政治和经济精英对能源转型态度冷淡，新涡轮机的装机量不如预期。现在，该产业正在复苏，这要归功于中国。

　　文章援引全球风能理事会近日发布的一份报告说，2023年全球新风力涡轮机装机容量达到创纪录的117吉瓦，同比增长50%。但如果排除中国新增产能，世界其他地区产能相比2020年只增加了0.088吉瓦，仅相当于多安装了6台大型海上涡轮机，而这个行业每年本应安装数千台大型海上涡轮机。

　　反观欧美，由于对供应链能力的投资长期不足、政府支持政策摇摆不定、项目落地程序延误等原因，风能产业参与者对扩大规模犹豫不决。报告指出，在美国，风电场几乎每个复杂部件的本地供应链都遇到瓶颈。在欧洲，同样的短缺现象将在今明两年开始蔓延。

　　文章表示，要重塑世界能源体系，就必须增加投入，欢迎包括中国、美国、欧洲国家在内的各国政府的支持，而不是挑起一场破坏性的贸易战。如果是根据防止全球变暖所需规模来制造产品，那就不是产能过剩，而是世界所需的基本能力水平。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部