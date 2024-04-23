新华社北京4月22日电 美国彭博社日前刊发专栏作家戴维·菲克林的文章说，美国和欧洲政府热衷于将性价比高的中国清洁产品排除在外，这种经济上的保护主义将会延缓全球能源转型。

文章说，过去几年，全球风能产业陷入低迷。随着利率和材料成本上升，开发商的利润空间逐渐缩小，加上政治和经济精英对能源转型态度冷淡，新涡轮机的装机量不如预期。现在，该产业正在复苏，这要归功于中国。

文章援引全球风能理事会近日发布的一份报告说，2023年全球新风力涡轮机装机容量达到创纪录的117吉瓦，同比增长50%。但如果排除中国新增产能，世界其他地区产能相比2020年只增加了0.088吉瓦，仅相当于多安装了6台大型海上涡轮机，而这个行业每年本应安装数千台大型海上涡轮机。

反观欧美，由于对供应链能力的投资长期不足、政府支持政策摇摆不定、项目落地程序延误等原因，风能产业参与者对扩大规模犹豫不决。报告指出，在美国，风电场几乎每个复杂部件的本地供应链都遇到瓶颈。在欧洲，同样的短缺现象将在今明两年开始蔓延。

文章表示，要重塑世界能源体系，就必须增加投入，欢迎包括中国、美国、欧洲国家在内的各国政府的支持，而不是挑起一场破坏性的贸易战。如果是根据防止全球变暖所需规模来制造产品，那就不是产能过剩，而是世界所需的基本能力水平。

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