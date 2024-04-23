新华社美国代顿4月21日电 通讯｜战机与石碾——飞虎队精神依然滋养美中友谊

新华社记者徐兴堂 刘亚南

在美国俄亥俄州代顿市日前举行的“缅怀英雄——纪念飞虎队和杜立特中队图片展”开幕式上，中国云南省两所中学与美国得克萨斯州国际领袖学校代表交换了近日在线上签署的“飞虎队友谊学校暨青年领袖计划”合作谅解备忘录。两国代表背后的一架战机和一个石碾非常醒目，它们不仅是二战期间中美合作与友谊的象征，更见证着飞虎队精神和中美友谊的传承。

80多年前，由美国飞虎队员驾驶的柯蒂斯C－46突击队运输机在著名的“驼峰航线”上创造了奇迹，而那个重达3.7吨的石碾则是成千上万名中国军民为飞虎队建造机场时以人力拉动压实跑道所用。

20年前，由云南省人民政府捐赠的石碾来到位于代顿市的美国国家空军博物馆，与C－46运输机重聚。20年来，上千万参观者不仅惊叹于它们所代表的飞虎队和中国军民当年的壮举，更为中美两国人民共同抗击日本侵略者而结下的深厚友谊所感动。

2005年9月10日，在中国昆明呈贡机场，美国“飞虎队”老兵和“飞虎队”访华团成员在二战期间修机场时用于碾压跑道的石碾前合影。（新华社记者王长山摄）

中美两国大批有识之士为发扬光大飞虎队与中国人民结下的友谊而奔走，他们都认为在中美两国关系遇到困难的今天，更应该从飞虎队故事中吸取合作与友谊的营养。

美国前驻华大使布兰斯塔德说，飞虎队的故事在中国广为人知，中方的传播工作让人钦佩。“我也要为此尽一份力，让更多的美国人知道这些故事。”

“我和妻子曾远赴云南省省会昆明，与当年帮助飞虎队修建机场的那些当地百姓共进午餐……这是我们在中国期间最兴奋也最动情的一次体验。”布兰斯塔德说：“他们非常钦佩飞虎队，也非常珍视与他们的友谊。对此我们非常赞赏，也将永志不忘。”

“飞虎队的故事告诉我们，民间交往和友谊可以建立相互信任和理解，并有助于促进世界和平。美中两国是世界前两大经济体并相互依存，我将尽自己的一份力来建立联系与理解，避免发生冲突。”布兰斯塔德说：“我们需要牢记这些历史，倾力合作，因为冲突和分歧总会存在，但我们要找到解决之道。”

玛格丽特·米尔斯是飞虎队队员詹姆斯·米尔斯的女儿。“大部分美国人对飞虎队并不了解，这正是为什么我们需要努力宣传飞虎队的故事，因为老一辈可以做到的事情，我们也可以。”她说：“战争年代的这种合作非常重要，它使两国得以击败日本并将侵略者赶出中国，今天我们仍需要这种关系。”

这是在二战时期的昆明巫家坝机场，一名“飞虎队”队员在涂装有“鲨鱼嘴”标志的战斗机前留影的资料照片。新华社发

她表示，如果美中两国年轻人能当面对话，相互学习，就可以在他们之间建立联系，他们又会影响到其他人。他们会更好地了解美国人和中国人的共同点远多于差异。“如果我们从年轻人开始抓起，那么我们就可以寄望于未来。”

“飞虎队友谊学校暨青年领袖计划”就是为传承飞虎队精神所做的努力之一。这项计划于2022年9月1日由美国美中航空遗产基金会与内华达州拉斯维加斯市以飞虎队队员斯科菲尔德命名的中学发起，旨在传承和弘扬飞虎队精神，增进中美相互理解和友谊，促进两国和谐发展。

据介绍，目前已有两所美国学校和4所中国学校加入该计划，还有超过20所中美学校在申请加入或在洽谈。

得克萨斯州国际领袖学校负责人艾迪·康格说，如果两国青年一代可以相互交流，了解彼此的文化，学习对方的语言，双方就有更好的机会解决问题并拥有光明的未来。

他说：“飞虎队将二战时合作抗击共同敌人的美中两国人民连结在一起，所以飞虎队背后的友谊会让我们回到一起合作的时代，从而共同解决问题。期待今年夏天能有至少20名美国学生前往云南，了解中国五千年的历史文化和飞虎队故事，让青年一代认识到和平共处、合作共赢的重要性。”

美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林说，对孩子们来说，该计划提供的交流活动将是改变他们世界观的机会。对他们来说，去中国学习不同的文化是极为难得的事情。

湖南省芷江侗族自治县第四中学已经加入该计划并与美国斯科菲尔德中学结为“飞虎队友谊学校”。飞虎队当年在中国的基地和营房就在这所中学旁边。

校长陈清清带领两名学生出席了图片展开幕式。陈清清说，学校将飞虎队历史列入教学课程，并组织学生参观飞虎队纪念馆，让学生传承中美在共同抗战中结下的友谊，为国家发展和世界和平做出贡献。

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