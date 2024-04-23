新华社里斯本4月22日电（记者赵丹亮）庆祝中葡建交45周年、澳门回归25周年暨第三届葡萄牙“国际中文日”系列活动21日在葡萄牙莱里亚市开幕。中葡双方约500人参与活动。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在开幕致辞中回顾了中葡建交45周年取得的瞩目成就和各领域务实合作进展。他表示，人文交流是促进中葡两国民心相通、民意相亲的桥梁和纽带，也是维系和推进两国关系持久发展的重要支撑和动力。中方愿同葡方共同努力，打造更高水平、更宽视野、更富有活力的中葡全面战略伙伴关系。

莱里亚市市长洛佩斯说，莱里亚市与中国许多城市建立了友好合作关系，有助于促进葡中两国人民友谊。莱里亚市致力于深化国际交流合作，为促进不同文化对话和理解、巩固和平与友谊作出贡献。

今年“国际中文日”主题是“中文：架起文明互鉴桥梁”。来自上海大学的师生艺术团计划在莱里亚、布拉加、里斯本三地巡演交流，呈现精湛、丰富的民族音乐表演，传播中国文化。

上海大学师生艺术团20日访问了里斯本市佩德罗五世中学，与学校师生交流互动。佩德罗五世中学校长桑托斯说，中国的民族音乐和乐器让人着迷，老师和同学们都非常喜欢。英语教师博西尼亚说，她见到了很多从来没有见过的中国乐器，“实在太美了”，艺术团的演奏让她非常享受。中学生埃斯帕达告诉记者，他第一次摸了古筝，这种体验很美妙，希望未来有机会去中国学习。

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