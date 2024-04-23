人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第三届葡萄牙“国际中文日”系列活动揭幕

2024年04月23日08:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社里斯本4月22日电（记者赵丹亮）庆祝中葡建交45周年、澳门回归25周年暨第三届葡萄牙“国际中文日”系列活动21日在葡萄牙莱里亚市开幕。中葡双方约500人参与活动。

　　中国驻葡萄牙大使赵本堂在开幕致辞中回顾了中葡建交45周年取得的瞩目成就和各领域务实合作进展。他表示，人文交流是促进中葡两国民心相通、民意相亲的桥梁和纽带，也是维系和推进两国关系持久发展的重要支撑和动力。中方愿同葡方共同努力，打造更高水平、更宽视野、更富有活力的中葡全面战略伙伴关系。

　　莱里亚市市长洛佩斯说，莱里亚市与中国许多城市建立了友好合作关系，有助于促进葡中两国人民友谊。莱里亚市致力于深化国际交流合作，为促进不同文化对话和理解、巩固和平与友谊作出贡献。

　　今年“国际中文日”主题是“中文：架起文明互鉴桥梁”。来自上海大学的师生艺术团计划在莱里亚、布拉加、里斯本三地巡演交流，呈现精湛、丰富的民族音乐表演，传播中国文化。

　　上海大学师生艺术团20日访问了里斯本市佩德罗五世中学，与学校师生交流互动。佩德罗五世中学校长桑托斯说，中国的民族音乐和乐器让人着迷，老师和同学们都非常喜欢。英语教师博西尼亚说，她见到了很多从来没有见过的中国乐器，“实在太美了”，艺术团的演奏让她非常享受。中学生埃斯帕达告诉记者，他第一次摸了古筝，这种体验很美妙，希望未来有机会去中国学习。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部