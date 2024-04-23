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中方敦促科索沃当局停止激化矛盾、加剧对立的单方面行动

2024年04月23日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月22日电 中国常驻联合国代表傅聪22日在安理会科索沃问题公开会上发言，敦促科索沃当局停止激化矛盾、加剧对立的单方面行动。

　　傅聪说，一段时间以来，科索沃北部局势紧张升级，暴力安全事件频发。科索沃当局宣布禁用塞尔维亚货币、对塞族人实施暴力搜查，严重影响塞族民众正常生计，造成恐慌和局势紧张，中方对此严重关切。中方敦促科索沃当局撤销有关不合理决定，停止激化矛盾、加剧对立的单方面行动。建立塞族城市联盟是2013年《布鲁塞尔协议》的重要内容，科索沃当局对此曾作出明确承诺，应该得到落实。

　　傅聪说，中方在科索沃问题上的立场是一贯和明确的。中方支持有关各方在安理会第1244号决议框架内，通过对话协商，达成彼此均可接受的解决方案。在此过程中，塞尔维亚主权、独立和领土完整应得到充分尊重。

　　傅聪表示，上个月，俄罗斯提议就北约轰炸南联盟25周年召开公开会，一些安理会成员表示希望在审议科索沃问题时再进行有关讨论。北约对南联盟的战争已经过去25年了，但这场战争远未成为历史。打着人权、人道旗号对主权国家发动战争，违反《联合国宪章》和国际法的行为也仍时有发生。25年前的这场战争带来的警示和教训依然深刻。

　　第一，国家间争端应该坚持通过谈判协商等和平方式解决，而不能动辄使用武力或以武力相威胁。第二，尊重国家主权和领土完整原则应该普遍适用，而不能合则用、不合则弃。事实表明，所谓的“人权高于主权”，只是将人权作为干涉他国内政的政治工具，最终不仅主权没有得到维护，人权也没有得到保障。第三，各国要实现自身安全，应该秉持安全不可分割的理念，寻求共同安全，而不能以牺牲别国安全为代价。第四，一个国家的民族和族群问题，应该由该国政府和人民在法律的框架内依靠自身努力妥善加以解决，而不能成为外部势力干涉的借口。

　　傅聪说，中方希望各方都能够以史为鉴，引以为戒，反躬自省，多做有利于维护和平与安全的事，不要让科索沃和巴尔干地区再度陷入动荡。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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