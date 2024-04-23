新华社巴格达4月22日电（记者段敏夫）伊拉克总统拉希德和总理苏达尼22日在首都巴格达与到访的土耳其总统埃尔多安分别举行会谈，伊土双方达成战略框架协议并签署20余项涉及多个领域合作的谅解备忘录。

伊拉克总统府当天发表声明说，拉希德与埃尔多安在会谈中强调加强双边关系、强化发展合作机制，并就政治、安全、经济、水资源、反恐等问题交换了意见。

伊拉克总理新闻办公室发表声明说，苏达尼当天同埃尔多安就双边关系及共同关心的问题交换了意见。伊土双方当天达成战略框架协议，为构建可持续战略合作提供路线图，并签署了20余项谅解备忘录，涉及农业、卫生、教育、文化等领域的合作。

此外，苏达尼和埃尔多安当天在巴格达共同主持仪式，见证伊拉克、土耳其、卡塔尔和阿联酋四方签署合作开发“发展之路”的谅解备忘录。

2023年，伊拉克政府推出“发展之路”项目，拟斥资170亿美元修建横贯伊南北的一条铁路和一条高速公路，连接伊拉克南部港口和伊土边境地区，以促进经济一体化、加强地区和国际合作。

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