唐霁 罗毓

新华社巴黎4月22日电（记者唐霁 罗毓）法国总统马克龙22日与以色列总理内塔尼亚胡通电话时重申，法国坚决反对以色列进攻加沙地带南部城市拉法，呼吁巴以实现立即、持久的停火。

法国总统府当天发表新闻公报说，马克龙在通话中指出，加沙地带面临着绝对紧急的人道主义状况，当地平民的处境很长时间以来令人无法接受。以色列进攻拉法只会令加沙地带局势恶化，并增加冲突升级的风险。马克龙同时敦促保障人道主义援助大量进入加沙地带。

马克龙强调，需要推动“两国方案”，这是确保地区实现持久和平的唯一途径。他还对约旦河西岸犹太定居者日益严重的暴力和袭击行为表示强烈谴责，呼吁以色列政府制止此类行为。他指出，必须停止修建定居点活动，此类活动违反了国际法，破坏了基于“两国方案”的和平愿景。

马克龙和内塔尼亚胡还讨论了前不久伊朗报复性打击以色列，以及以色列和黎巴嫩之间的冲突。马克龙呼吁各方保持最大限度的克制，避免地区局势升级。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带由北向南发动地面攻势，目前战火“烧”至最南端的拉法市。内塔尼亚胡反复强调，以军将对拉法展开地面行动。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。

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