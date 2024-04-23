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柬埔寨首相洪玛奈会见王毅

2024年04月23日00:38 | 来源：新华网
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　　新华社金边4月22日电（记者吴长伟）当地时间4月22日，柬埔寨首相洪玛奈在金边会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅表示，柬埔寨新一届政府顺利开局、积极作为，经济快速稳健发展，民生持续改善，国际地位进一步提高，作为好朋友、好伙伴，中方对此感到由衷高兴。首相本人传承中柬友好，继往开来，就任后选择中国作为首访国家，应邀出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，显示了推进对华合作的坚定意愿，为中柬关系发展作出积极贡献。

　　王毅说，去年习近平主席同你两度会见，推动中柬命运共同体建设进入新时代。双方正在积极落实两国领导人达成的重要共识，中柬“钻石六边”合作架构全面走实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设不断推进，基础设施、产能合作等重大项目建成运营，给两国人民带来切实利益。我们愿同柬方落实好新版构建命运共同体行动计划，增进相互信任支持，深化互利合作，让中柬友谊似铁，团结如钢，合作像钻石般闪闪发光。无论国际形势如何变化，中国将永远是柬埔寨发展最可信赖的朋友、最为坚定的依靠。

　　洪玛奈表示，祝贺中国在习近平主席英明领导下取得重要发展成就，经济保持快速增长。中国的发展为地区国家带来重要机遇，柬埔寨从中获益良多。感谢习近平主席和中国政府长期以来对柬方的坚定支持和无私帮助。柬埔寨对华政策始终如一，对华友好坚定不移，在台湾、涉港、涉疆等涉及中国核心利益的问题上坚定支持中方立场，积极参与“一带一路”，支持三大全球倡议。相信中方能够感受到柬新政府对华合作的热情和积极性。柬方愿同中方加强各领域合作，欢迎更多中国企业来柬投资，推动更多重大项目落地，密切多边事务中的协调配合，不断丰富柬中命运共同体的内涵。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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