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APEC工商领导人峰会首次举办全球推介会

2024年04月22日23:21 | 来源：新华网
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　　新华社香港4月22日电（记者王昕怡 王茜）2024年APEC工商领导人峰会高层论坛暨全球推介会于22日在香港举办。作为今年峰会的最前哨，本次论坛的举办标志着APEC秘鲁年正式拉开序幕。

　　香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦当日在开幕式上表示，APEC工商领导人峰会鼓励各方展开对话合作以建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，已经成为APEC不可或缺的一部分。他期待11月在秘鲁利马举办的APEC工商领导人峰会。

　　APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，APEC因引入工商界视角而与其他国际组织有所不同并具独特价值，这有助于聚拢工商界关切，推动亚太经济增长和可持续发展。

　　2024年APEC工商领导人峰会执行主任卢西亚诺·帕雷德斯在主题发言中表示，APEC推动亚太地区实现经济大幅增长，背后是APEC经济一体化的综合动力，促进了可持续的繁荣发展。他对于今年11月举行的APEC工商领导人峰会作了详细介绍，并表示秘鲁继2016年后再度主办峰会，期待越办越好，并对与会嘉宾发出参会邀请。

　　2024年APEC工商领导人峰会主席、秘鲁前总理费尔南多·萨瓦拉表示，目前秘鲁经济正朝着可持续增长的方向稳步发展，希望通过相应的自由贸易协定进一步融入全球经济。

　　这是APEC工商领导人峰会首次举办全球推介会，旨在助力工商界在APEC平台积极发声、深度参与。论坛与2024年APEC工商咨询理事会（ABAC）第二次会议同期举行。来自新加坡、秘鲁、新西兰等经济体的ABAC代表参与论坛对话。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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