新华社金边4月22日电（记者吴长伟）当地时间4月22日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在金边同柬埔寨副首相孙占托共同主持中柬政府间协调委员会第七次会议，双方全面梳理新版构建中柬命运共同体行动计划执行情况，总结合作进展，就下阶段努力方向达成广泛共识。

王毅表示，中柬是守望相助、患难与共的铁杆朋友。中柬友好由两国老一辈领导人亲自缔造，符合两国人民利益，顺应时代发展潮流，具有强大生命力和广阔发展前景。在习近平主席同柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设始终走在时代前列，成为构建新型国际关系的典范。我们要以落实构建双边命运共同体新版行动计划为主线，弘扬传统友好，巩固政治互信，深化全面合作，充实中柬“钻石六边”架构内涵，推进“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设，共同建设高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，为推动构建人类命运共同体注入新动力，做出示范和表率。

王毅说，今年是新中国成立75周年，也是柬埔寨新政府全面施政开局之年。中国正扭住新质生产力这个重要着力点，厚植高质量发展新动能。作为拥有14亿多人口的大国，中国整体迈入现代化，规模超过现有发达国家总和，将为包括柬埔寨在内的世界各国带来新机遇，为希望保持独立自主并加快发展的国家提供新路径。我们愿同柬方一道，积极推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为全人类的发展进步作出积极贡献。

孙占托祝贺中华人民共和国成立75周年，高度评价中国新时代十年取得的伟大成就，表示中国式现代化为各国现代化提供了新选择，为解决全人类问题带来了新希望。在习近平主席的英明领导下，中国一定能建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族的伟大复兴。此次会议是柬新政府成立后举行的首次政府间协调委员会会议，也是柬中双方制定构建双边命运共同体新版行动计划后举行的首次会议，具有重要意义。两国老一辈领导人缔造的柬中友好正日益取得新进展，中国对柬投资持续增长，两国贸易额不断扩大，各领域合作进展顺利，共建“一带一路”和全球发展倡议为柬经济社会发展提供强大助力。柬方坚定致力于对华友好合作。愿同中方共同努力，落实行动计划，深化互利合作，更好造福两国人民。

双方同意发挥中柬政府间协调委员会的统筹协调作用，持续推进高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体建设。

中方重申支持柬埔寨选择符合本国国情的发展道路，支持柬埔寨维护国家主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。柬方重申恪守一个中国政策，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。柬方反对任何利用台湾问题干涉中国内政的图谋，反对任何形式的“台独”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

双方同意密切高层交往，深化治国理政经验交流。加强防务合作，继续办好联演联训，推进医疗卫勤、人员培训、扫雷等合作，共同打击网赌电诈、贩毒等跨国犯罪。

双方同意，推动共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，尽快制定“工业发展走廊”合作规划，推进中柬铁路前期设计，推动中国农业示范中心等更多“鱼米走廊”早期收获项目落地，深化中柬全面战略合作伙伴关系。高质量实施中柬自贸协定，支持柬优质农产品输华，鼓励更多中资企业赴柬投资。

双方同意以“中柬人文交流年”为契机，鼓励两国旅游交流，增加两国间往来航班，支持柬埔寨发掘旅游文化资源，开展更多青年、地方、友好组织间务实交流。柬方将为中国文化中心在柬恢复运营提供支持。

双方重申愿积极开展全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议框架内合作，继续加强在澜湄合作、中国－东盟合作等平台协调配合。双方都认为，维护地区来之不易的和平稳定局面，促进地区发展繁荣，符合地区国家共同利益。双方强调将全面有效落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”商谈，争取早日达成“准则”。

会后，王毅和孙占托见证签署基础设施、农业规划、检验检疫等领域双边合作文件，出席《真腊风土记》柬文版发布和柬埔寨椰子输华仪式。

当日，王毅还先后会见了柬埔寨首相洪玛奈、参议院主席洪森。

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