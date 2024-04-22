人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月19日，中国驻美国大使谢锋访问哈佛大学费正清中国研究中心，与该中心专家学者就中美关系深入交换意见。

谢锋说，习近平主席指出，稳定和发展中美关系首先必须共同树立正确认知。希望费正清中国研究中心专家学者发挥传统优势和专业特长，为美国各界全面、客观看待和理解中国作出新贡献。

谢锋说，一是实事求是，注重实地深入研究中国，特别是全面深入研究中国历史与文化，了解中华文明的本质与特点，看清楚中国从何处来、将往何处去。中华文明信奉“和为贵”，崇尚王道、反对霸道，具有很强的历史自觉，这些有利于跨越“修昔底德陷阱”。

二是独立思考，不畏“新麦卡锡主义”逆流，不惧所谓“政治正确”的胁迫，积极引领美社会对华认知。

三是赓续传统，为中美关系鼓与呼。越是困难的时候，越需要有人像费正清、傅高义等前辈一样，不畏“寒蝉效应”，仗义执言，为中美关系健康发展、为两国人民友好交往多发声、讲真话。

四是与时俱进，探索新时期中美正确相处之道。发挥学术优势，加大对人类命运共同体等理念的研究和探索，提出超越传统国际关系理论的创新思路。

费正清中国研究中心学者踊跃发言，纷纷表示赞同中美树立对彼此正确认知需要从历史和文化角度加强研究，将知行合一，继续为促进中美相互了解和友好交往发挥独特作用。

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