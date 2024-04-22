人民网里约热内卢4月21日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间4月21日，四川省教育厅厅长余孝其率四川教育代表团到访巴西里约热内卢华人文化交流协会（以下简称“文协”）会馆，并举行座谈会。中国驻里约热内卢副总领事王尉育、文协代主席彭建波出席座谈会并致辞。

四川教育代表团与巴西华人文化交流协会举行座谈会。 巴西华人文化交流协会供图

余孝其介绍了四川省的教育情况。他表示，四川省始终坚持扩大教育对外开放，加强教育国际交流合作。2018年，四川教育厅与伯南布哥州教育厅签署教育合作备忘录，西南科技大学建立了中国西部地区唯一的拉美问题研究中心。今后，四川省教育厅愿为巴西的华侨华人提供文教资源支持，也期望在中国驻里约总领馆、文协等的协助和支持下，四川省与里约州在深层次上深化教育合作

王尉育表示，今年是中巴建交50周年，里约也将迎来G20峰会，希望四川省教育厅代表团此访能够进一步推动中巴两国以及四川省与领区各州在人文交流特别是教育领域的务实合作。里约热内卢总领馆将和广大里约侨胞一道，继续发挥桥梁纽带作用，为中巴两国各领域务实合作作出积极贡献。

彭建波向代表团介绍了文协近年来各项工作开展情况。他表示，文协在推进中华文化的传承和传播，推动侨胞融入当地社会等方面取得了可喜的成果。期望此次访问进一步推进中巴教育合作，文协也将做好沟通的“桥梁”。

在巴西学习的多名中国留学生出席了座谈会，与代表团成员进行了交流。里约天主教大学博士后张帅代表留学生做了发言。

中国驻里约总领馆领事曾粲、文协常务副主席黄艳娟、秘书长伍小曼等一同参加座谈会。

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