人民网开罗4月21日电 （记者沈小晓）4月20日，由埃及川渝同乡会发起的“爱心助学，乘梦前行”公益活动在埃及苏伊士运河大学举行，在埃川渝籍企业家向苏伊士运河大学捐资筹建语音教室，用于提升该校中文教育硬件实力。苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼杜尔、苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑·拉加布、埃及川渝同乡会会长高杰、教师团队和重要企业家代表共计30余人参加了本次活动。

苏伊士运河大学语音教室正式揭牌。苏伊士运河大学孔子学院供图

川渝同乡会会长高杰表示，近几年川渝同乡会众多会员企业在埃及生根发展，取得了丰硕的成果，企业的发展离不开学校的人才支持，“兴学助学”既可以促进人才质量的提升，也能促企业的发展。

苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼杜尔对本次活动表示感谢。他表示，“我在中国读书的时候，认识的一位老师就是四川人。”接着他介绍了苏伊士运河大学的办学理念，“我们愿意继续充当埃中合作的桥梁，承办更多校企交流活动，助力中国企业发展”。

会谈后，川渝同乡会代表们同埃方代表们对捐资筹建的语音教室进行了揭牌。根据安排，该教室将被设置到苏伊士运河大学孔子学院以方便为全埃及的中文学习者提供优质的汉语水平考试（HSK）服务。

活动现场合影。苏伊士运河大学孔子学院供图

参与此次活动的企业代表表示，希望越来越多的苏大中文系优秀毕业生加入在埃中资企业，共谋发展。

本次活动搭建起了以川渝同乡会为代表的中国企业组织同埃及高校的良好互动模式，为中埃两国各团体在共建“一带一路”框架下开展互利共赢的合作做出了示范。

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