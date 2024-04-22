人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月20日，中国驻美国大使馆举办“中文：架起文明互鉴桥梁”国际中文日主题活动。

4月20日，中国驻美国大使馆举办“中文：架起文明互鉴桥梁”国际中文日主题活动。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

来自犹他州、明尼苏达州以及华盛顿等地区近400名中文学习者、教育者、中国传统文化爱好者来到使馆，体验书法、诗词、武术等中国文化，聆听中国书法绘画文化讲座，观看学生才艺表演。

中国驻美国使馆教育处沈雪松公参在致辞中表示，作为文明的载体，中文对促进全球文明交流互鉴发挥着积极的作用。习近平主席提出的全球文明倡议向世界传递了中国愿同各国一道推动人类文明进步的真诚愿望。中美关系虽经历跌宕起伏，但中美人文交流、文明互鉴始终没有中断，希望继续通过在美中文教育架设沟通桥梁，通过文明互鉴系紧中美人文交流纽带。

美国外语教学委员会执行总裁马蒂·阿伯特表示，学习中文是大家作出的最好选择，希望中文学习者们特别是年轻学生都能坚持下去，通过学中文走近中国，了解中国文化和中国人民，成为中美人文交流的使者。

华盛顿育英学校联合创始人兼教学总监艾美·奎恩作为在美中文教育者代表，分享了教授中文的经历与感受，特别是学习中文让学生们开阔视野、了解文化多样性、培养创新思维，并与大洋彼岸的中国小伙伴们结下深厚友谊。

在活动上，美国学生拿起毛笔体验中国书法。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

在当天的活动上，明尼苏达州英华学校、巴尔的摩国际学校的学生分享了学习中文、赴中国交流访问的难忘经历。来自中田纳西州立大学、杨百翰大学、米德高中、舒麦迪尔初中、西德维尔友谊学校以及美国武术学院等学校的学生们进行了文艺表演，表达他们对学习中文的浓厚兴趣。

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