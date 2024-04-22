人民网北京4月22日电 （记者陈思、袁蒙）4月18日，第十四届北京国际电影节开幕。作为“北京展映”的一部分，日本电影周也如约而至，将展映《不死恋人》《福田村事件》《白键与黑键之间》《爱之闪电》4部最新佳作。

日本驻华大使金杉宪治致辞。人民网记者 袁蒙摄

在19日下午举行的日本电影周开幕仪式上，日本驻华大使金杉宪治表示，去年以来包括电影在内的诸多日中文化交流活动已获重启，令人倍感欣喜。举办日本电影周不仅能够通过电影促进日中民间交流，还对促进两国相互理解大有裨益。

北京市广播电视局副局长、北影节组委会副秘书长王志致辞。人民网记者 袁蒙摄

北京市广播电视局副局长、北影节组委会副秘书长王志表示，从上世纪80年代起，中日之间的电影交流逐步深入。今年日本电影周展映的4部作品可以让中国电影爱好者真切领略日本电影的艺术魅力，了解日本的文化和民众生活。日本电影周的举办是多年来中日两国文化友好交流的有利见证，也是中日两国电影深度合作的成果体现。

左起为《不死恋人》演员青木柚、导演松居大悟、《福田村事件》导演森达也。人民网记者 袁蒙摄

开幕影片《不死恋人》导演松居大悟和演员青木柚、《福田村事件》导演森达也来到现场与观众交流。松居大悟是北影节的老朋友，此前他的《冰淇淋与雨声》《稍微想起一些》《手》等多部作品曾在“北京展映”与观众见面。《不死恋人》改编自日本漫画家高木由奈的同名漫画。松居大悟表示，从12年前接触到这部作品就一直念念不忘，直到多年后时机成熟，特别是遇到了合适的演员，《不死恋人》才得以与观众相见。

《福田村事件》曾荣获第47届日本电影学院奖优秀作品奖，导演森达也凭借此片获得优秀导演奖。他认为，观看外国电影的意义就在于可以跨越国籍、文化、语言的差异，认识到在遥远的异国也有人和自己同样在欢笑、在悲伤、在努力地生活着，从而获得力量。

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