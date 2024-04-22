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中国驻美国大使谢锋：美国现在不是在竞争，而是搞霸凌

2024年04月22日16:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月19日，中国驻美国大使谢锋访问哈佛大学，应邀与该校肯尼迪政府学院创始院长艾利森举行炉边谈话。期间，谢锋大使就中美跨越“修昔底德陷阱”、中美合作与竞争及“一带一路”等深入阐述中方政策立场。

谢锋指出，中美关系已成为世界上最重要的双边关系，同时正面临前所未有的严峻挑战。中方始终认为“修昔底德陷阱”并非必然，愿与美方相向而行，按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动中美关系健康、稳定、可持续发展，共同跨越“修昔底德陷阱”。美方是否也有同样意愿？

谢锋表示，去年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山举行历史性会晤，不仅推动中美关系止跌企稳，而且形成了面向未来的“旧金山愿景”。会晤后，双方保持高层和各级别交往，在外交、经贸、执法、农业、两军等领域开展了一系列对话合作。

谢锋说，中方在美方关切的芬太尼等问题上充分展现了合作诚意，但对话合作必须相互尊重、双向互惠，不能只顾自身诉求。我们希望美方拿出实际行动，将两国元首涉及中方关切的重要共识落到实处。两国元首同意就明确国家安全边界进行磋商。双方也确实开启了磋商，但半年过去了尚未取得实质进展。美方虽然原则同意磋商，但不愿深入谈具体的边界。逼急了、没办法了，就来一句“国家安全不可谈判”。这种态度明显不负责任。

谢锋说，从经贸、农业等传统领域，到气候变化、人工智能等新兴领域，中美都存在广泛共同利益和互利合作空间。双方应以互惠的精神推进合作，以慎重的态度管控分歧，让“旧金山愿景”转为“实景”，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

谢锋指出，中美之间的确有竞争，中国人也不怕竞争，但必须公平公正。竞争应是你追我赶的田径赛，而不是你死我活的拳击赛。美国现在不是在竞争，而是搞霸凌。比如，美国根据国内法将中国企业列入制裁清单，比赛还没开始就直接剥夺中方参赛资格。再比如，美国胁迫其他国家禁止对华出口光刻机等设备和技术，这就像田径赛上自己穿上先进跑鞋，却只许别人穿着草鞋或者光着脚跑。

“即便这样，还是有一些中国选手能力很强，比如中国‘新三样’，光着脚也开始领先，于是美方又批评他们‘能力过剩’或‘产能过剩’，对其他选手构成威胁，强迫它们退出比赛，毫无公平可言。”谢锋指出，竞争不是中美关系的全部，两国在很多领域还有合作，中国反对以竞争定义整个中美关系。如果任由竞争主导中美关系，只会带来双输多输的战略风险。

谢锋说，一边打着竞争的旗号打压、围堵、遏制中国，一边又声称要管控竞争、避免直接冲突，更是自欺欺人。如果把中美不发生冲突的底线设为目标，那双方离冲突也就不远了。这就如同在危险的悬崖边上高速飙车，自以为车技高超，但稍有不慎就会跌落悬崖，即使设再多的护栏也无济于事。

谢锋应询就“一带一路”表示，中国倡导“一带一路”始终秉持共商共建共享原则，为各国发展振兴插上翅膀，为促进共同发展注入动力。在事实面前，唱衰抹黑“一带一路”倡议的谎言谬论不攻自破。“国强必霸”不是中国的DNA，中国既不是雅典，也不是斯巴达。把西方传统大国走过的老路生搬硬套到中国头上只会误判中国，信奉实力决定意图更是以己度人。中国始终是发展中国家大家庭的一员，愿与世界各国分享发展红利。

谢锋还就中国《反间谍法》、中国核政策、中美经贸关系等阐述了立场，强调国家安全立法是各国通行做法，中国在制定有关法律的过程中参考了各国经验，外国人在华只要遵守法律，完全不用担心安全问题；中国坚定奉行自卫防御的核战略，承诺不首先使用核武器、不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，主张全面禁止和最终彻底销毁核武器；中美经贸关系的本质是互利共赢，打贸易战损人不利己，买单的是美国消费者，受损的是美国企业，冲击的是国际经贸秩序和全球产供链，拖累的是世界经济复苏进程。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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