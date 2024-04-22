人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美国大使谢锋：让中美关系沿着稳定、健康、可持续的轨道向前发展

2024年04月22日16:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月20日，中国驻美国大使谢锋在哈佛肯尼迪中国论坛开幕式上发表了题为《中国式现代化、人类命运共同体和中美关系》的演讲。谢锋强调，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则，探索中美新时期正确相处之道。

谢锋指出，世界发生了很大变化，充满动荡和不安。中东冲突硝烟再起，乌克兰危机延宕加剧，到处是一点就着的火药桶；世界经济复苏乏力，能源、粮食、债务危机层出不穷，超过1亿人流离失所，7亿多人还在忍饥挨饿；人工智能、气候变化、生物安全等非传统安全挑战上升，人们担忧“奥本海默时刻”再次到来，文明存续已是必须面对的现实课题。

谢锋指出，当前，中美关系仍然面临严峻挑战。青年一代能否像父辈那样享受持续了80年的和平红利、发展红利，很大程度上取决于中美能否找到新时期正确相处之道。中方希望与美方共同努力，秉持让两国和世界人民放心的责任担当，展现把双边关系往好里处的善意诚意，拿出落实两国元首重要共识的举措行动，推动“旧金山愿景”转为“实景”，让中美关系沿着稳定、健康、可持续的轨道向前发展。

谢锋说，一要共同树立正确认知。二要共同有效管控分歧。三要共同推进互利合作。四要共同承担大国责任。五要共同促进人文交流。

谢锋表示，青年人最有生命力、最有创造力、最有行动力，希望大家亲身感受一个真实、立体、全面的中国；为探索中美正确相处之道贡献智慧；为促进中美交流合作添砖加瓦，共同开辟持续和平繁荣的明天。

此次论坛以“精诚共济”为主题，哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森、美国前代理助理国务卿董云裳等两国政商学界代表、哈佛大学师生及在美中国留学生300余人参加。

(责编：曹欣悦、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部