人民网华盛顿4月21日电 （记者李志伟）4月20日，中国驻美国大使谢锋在哈佛肯尼迪中国论坛开幕式上发表了题为《中国式现代化、人类命运共同体和中美关系》的演讲。谢锋强调，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则，探索中美新时期正确相处之道。

谢锋指出，世界发生了很大变化，充满动荡和不安。中东冲突硝烟再起，乌克兰危机延宕加剧，到处是一点就着的火药桶；世界经济复苏乏力，能源、粮食、债务危机层出不穷，超过1亿人流离失所，7亿多人还在忍饥挨饿；人工智能、气候变化、生物安全等非传统安全挑战上升，人们担忧“奥本海默时刻”再次到来，文明存续已是必须面对的现实课题。

谢锋指出，当前，中美关系仍然面临严峻挑战。青年一代能否像父辈那样享受持续了80年的和平红利、发展红利，很大程度上取决于中美能否找到新时期正确相处之道。中方希望与美方共同努力，秉持让两国和世界人民放心的责任担当，展现把双边关系往好里处的善意诚意，拿出落实两国元首重要共识的举措行动，推动“旧金山愿景”转为“实景”，让中美关系沿着稳定、健康、可持续的轨道向前发展。

谢锋说，一要共同树立正确认知。二要共同有效管控分歧。三要共同推进互利合作。四要共同承担大国责任。五要共同促进人文交流。

谢锋表示，青年人最有生命力、最有创造力、最有行动力，希望大家亲身感受一个真实、立体、全面的中国；为探索中美正确相处之道贡献智慧；为促进中美交流合作添砖加瓦，共同开辟持续和平繁荣的明天。

此次论坛以“精诚共济”为主题，哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森、美国前代理助理国务卿董云裳等两国政商学界代表、哈佛大学师生及在美中国留学生300余人参加。

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