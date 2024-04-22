人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

孟加拉国达卡中国签证申请服务中心正式开业

2024年04月22日16:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华网达卡4月22日电（记者孙楠）孟加拉国达卡中国签证申请服务中心近日正式开业，中国驻孟加拉国大使姚文，孟加拉国外交部东亚司司长陶菲克及孟外交部、投资总局，华人华侨代表等60余人出席仪式。

孟加拉国达卡中国签证申请服务中心开业仪式现场。（中国驻孟加拉国大使馆供图）

孟加拉国达卡中国签证申请服务中心开业仪式现场。（中国驻孟加拉国大使馆供图）

　　姚文在致辞时表示，近年来，中孟战略合作伙伴关系保持良好发展势头，两国各领域交流日益密切，人员往来愈加频繁。为进一步便利双边人员往来，中方决定设立签证申请中心。设立签证申请中心是国际上的通行做法，中国驻孟加拉国大使馆将依规严格履行对签证中心运营的全面监管，让广大申请人获得既舒心又放心的服务。设立达卡中国签证申请服务中心是大使馆短期内推出的又一项便利孟民众赴华的新举措，相信开业后将进一步提升签证审发效率和申请人办证体验。

　　陶菲克等孟方嘉宾高度评价签证中心开业的重要作用，感谢中方为进一步促进孟中人员往来提供的大力支持与帮助。相信签证中心将为孟加拉国民众提供更加便捷、高效的服务，促进孟中民间交往。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部