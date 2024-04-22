新华网达卡4月22日电（记者孙楠）孟加拉国达卡中国签证申请服务中心近日正式开业，中国驻孟加拉国大使姚文，孟加拉国外交部东亚司司长陶菲克及孟外交部、投资总局，华人华侨代表等60余人出席仪式。

孟加拉国达卡中国签证申请服务中心开业仪式现场。（中国驻孟加拉国大使馆供图）

姚文在致辞时表示，近年来，中孟战略合作伙伴关系保持良好发展势头，两国各领域交流日益密切，人员往来愈加频繁。为进一步便利双边人员往来，中方决定设立签证申请中心。设立签证申请中心是国际上的通行做法，中国驻孟加拉国大使馆将依规严格履行对签证中心运营的全面监管，让广大申请人获得既舒心又放心的服务。设立达卡中国签证申请服务中心是大使馆短期内推出的又一项便利孟民众赴华的新举措，相信开业后将进一步提升签证审发效率和申请人办证体验。

陶菲克等孟方嘉宾高度评价签证中心开业的重要作用，感谢中方为进一步促进孟中人员往来提供的大力支持与帮助。相信签证中心将为孟加拉国民众提供更加便捷、高效的服务，促进孟中民间交往。

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