人民网伦敦4月20日电 （郭锦标）当地时间4月19日，中国驻英国大使郑泽光在考文垂市政厅会见该市议会副领袖阿卜杜尔·汗和市长贾斯旺·博迪。

图为中国驻英国大使郑泽光在考文垂市政厅会见现场。人民网 郭锦标摄

图为中国驻英国大使郑泽光在考文垂市政厅会见现场。人民网 郭锦标摄

郑泽光介绍了中国经济社会发展情况。他指出，中国正加快发展新质生产力，进一步提升对外开放水平，全面推进高质量发展。中国经济长期向好的基本态势不会改变，将不断给世界各国发展带来新机遇。考文垂及英格兰中部地区曾是汽车工业发祥地和重要工业基地，今天在科技创新、高端制造、教育等领域仍拥有雄厚的实力。考文垂多家企业已与中国建立良好合作关系，吉利等中国企业也已落地考文垂。考文垂还与中国济南市结为友好城市，并在多个领域开展了交流合作。希望考文垂充分发挥自身优势，与济南及其他中国城市进一步拓展经贸、教育、文化等领域互利合作。

郑泽光强调，面对日益复杂、加速演变的国际形势，中国大力倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，致力于推动构建人类命运共同体。考文垂历史上曾遭遇战火创伤，高度重视世界和平和解事业。希望考文垂与中国加强人文交流，为促进中英友好发挥积极作用。

阿卜杜尔·汗和贾斯旺·博迪欢迎郑泽光一行来访，高度评价中国发展成就。他们表示，考文垂市十分重视发展对华合作，欢迎更多中国企业来考文垂投资兴业，也欢迎更多中国学生前来考文垂大学留学。该市愿同济南市加强友城关系，积极推进双方互访，促进互利合作。

中国驻英国使馆新闻公参毕海波、政务参赞孔祥文以及中国英国商会会长方文建等中资企业代表参加会见。

(责编：曹欣悦、吴成良)