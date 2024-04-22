人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨印尼中国合作交流将继续深化——访印度尼西亚驻华大使周浩黎

2024年04月22日13:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达4月22日电　专访｜印尼中国合作交流将继续深化——访印度尼西亚驻华大使周浩黎

　　新华社记者叶平凡　孙磊

　　印度尼西亚驻华大使周浩黎日前在雅加达接受新华社记者专访时表示，印尼和中国当前关系很好，双方合作领域广阔、潜力巨大，未来两国合作和交流将继续深化。

　　周浩黎首先回忆了不久前陪同印尼当选总统普拉博沃在北京的访问。他说：“我认为印尼和中国当前关系很好，而且发展趋势好，我们希望两国友好关系以及政策能够继续保持下去。”

　　周浩黎强调，中国目前对印尼投资额巨大，中国的投资对印尼来说非常重要。“未来两国政府将重点在基础设施、矿业、农林渔业、数字经济、绿色经济以及卫生等领域开展全方位合作，当然还有印尼新首都努山塔拉的建设。”他说。

　　周浩黎说，为了实现碳达标承诺，印尼政府希望创建一个电动汽车生态体系。印尼已经与上汽五菱、奇瑞、比亚迪等中国多家车企建立了电动汽车合作关系。

　　“中国电动汽车在印尼很受欢迎，雅加达随处可见。我儿子就买了一辆中国品牌的电动汽车。”周浩黎说。

　　周浩黎表示，除了学习中国新能源生态建设，印尼还希望像中国那样实现全面脱贫。他说，印尼政府此前多次组织国内村长到中国考察，学习基层治理能力和乡村经济建设，最终让村民脱贫。

　　周浩黎认为，印尼和中国的民间交往非常重要。他表示，两国教育领域合作不断深化，越来越多印尼大学和中国大学之间建立合作关系，越来越多印尼和中国大学生到对方国家留学。两国领导人还多次探讨职业教育和培训方面的合作。

　　周浩黎说，中国消费者对印尼产品兴趣一直在增加。除大宗商品外，印尼的咖啡、燕窝、水果等对华出口不断增长。他对中国今年实现5%的经济增长目标非常乐观，他认为双方的合作还有更多潜力可以挖掘。

　　谈到地区间合作，周浩黎说，东盟国家大部分是发展中国家。印尼、东盟继续与中国加强合作，最终会对地区经济发展与和平稳定做出贡献。

　　“我认为，我们必须为地区创造一个和平、有利的环境，从而使其他领域合作得以不断提升，中国是我们最重要的合作伙伴之一。”周浩黎说。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部