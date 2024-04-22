新华社雅加达4月22日电 专访｜印尼中国合作交流将继续深化——访印度尼西亚驻华大使周浩黎

新华社记者叶平凡 孙磊

印度尼西亚驻华大使周浩黎日前在雅加达接受新华社记者专访时表示，印尼和中国当前关系很好，双方合作领域广阔、潜力巨大，未来两国合作和交流将继续深化。

周浩黎首先回忆了不久前陪同印尼当选总统普拉博沃在北京的访问。他说：“我认为印尼和中国当前关系很好，而且发展趋势好，我们希望两国友好关系以及政策能够继续保持下去。”

周浩黎强调，中国目前对印尼投资额巨大，中国的投资对印尼来说非常重要。“未来两国政府将重点在基础设施、矿业、农林渔业、数字经济、绿色经济以及卫生等领域开展全方位合作，当然还有印尼新首都努山塔拉的建设。”他说。

周浩黎说，为了实现碳达标承诺，印尼政府希望创建一个电动汽车生态体系。印尼已经与上汽五菱、奇瑞、比亚迪等中国多家车企建立了电动汽车合作关系。

“中国电动汽车在印尼很受欢迎，雅加达随处可见。我儿子就买了一辆中国品牌的电动汽车。”周浩黎说。

周浩黎表示，除了学习中国新能源生态建设，印尼还希望像中国那样实现全面脱贫。他说，印尼政府此前多次组织国内村长到中国考察，学习基层治理能力和乡村经济建设，最终让村民脱贫。

周浩黎认为，印尼和中国的民间交往非常重要。他表示，两国教育领域合作不断深化，越来越多印尼大学和中国大学之间建立合作关系，越来越多印尼和中国大学生到对方国家留学。两国领导人还多次探讨职业教育和培训方面的合作。

周浩黎说，中国消费者对印尼产品兴趣一直在增加。除大宗商品外，印尼的咖啡、燕窝、水果等对华出口不断增长。他对中国今年实现5%的经济增长目标非常乐观，他认为双方的合作还有更多潜力可以挖掘。

谈到地区间合作，周浩黎说，东盟国家大部分是发展中国家。印尼、东盟继续与中国加强合作，最终会对地区经济发展与和平稳定做出贡献。

“我认为，我们必须为地区创造一个和平、有利的环境，从而使其他领域合作得以不断提升，中国是我们最重要的合作伙伴之一。”周浩黎说。

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