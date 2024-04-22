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中国驻尼日利亚使馆举办“国际中文日”活动

2024年04月22日11:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾4月21日电 （记者姜宣） 当地时间20日，尼日利亚首都阿布贾中国文化中心人头攒动、热闹异常，我驻尼使馆在这里举办主题为“共庆中文日，同叙中非情”的“国际中文日”庆祝活动，尼政府官员、文化爱好者和学生数百人参加。

驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大致辞。人民网记者姜宣摄

驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大致辞。人民网记者姜宣摄

驻尼日利亚使馆文化参赞、中国文化中心主任李旭大表示，语言不仅是一种交流手段，也是文化认同和文化遗产的重要组成部分。尼日利亚中国文化中心自2013年成立以来，已经在尼教授了10多年的中文。近年来，越来越多尼日利亚人，特别是高中生和大学生开始学习中文和中国文化。李旭大说，中方愿与尼方携起手来，共同庆祝、保护各自的语言文化，共同致力于实现和平发展、合作共赢。

尼联邦艺术、文化和创意经济部常任秘书詹姆斯·苏莱高度赞扬了中文在文化交流和促进相互理解方面的重要意义。他说，中文以其丰富的文字、谚语和诗歌，为人们了解世界上最古老的文明之一的灵魂提供了一扇窗户。尼日利亚作为拥有250余个民族语言的大家庭，应在语言保护方面向中国学习。

非洲艺术与文明中心主任艾伊莎·奥吉致辞。人民网记者姜宣摄

非洲艺术与文明中心主任艾伊莎·奥吉致辞。人民网记者姜宣摄

非洲艺术与文明中心主任艾伊莎·奥吉指出，语言在保护文化遗产方面有着极其重要的作用。她说：“我一直喜欢中国的一点是，中国人一直都在积极地宣传自己的语言文化，不管在世界上的哪个国家，你都能听到中文，以及品尝到中国美食。”

尼日利亚国家美术馆总干事艾哈迈德·索丹吉先生对中国政府在保留其语言方面的韧性表示赞赏，中国通过努力使中文日成为一个全球值得庆祝的活动，中国积极保护其语言遗产的做法开创了一个值得效仿的先例。

活动中，驻尼使馆对中尼书法、绘画爱好者提供的书画作品进行了展示，吸引了大量观众驻足观赏。一位名为莎蒂的观众说：“没想到智慧的中国古人用毛制成的笔能写出这么好看的字，我认为这是世界上最美丽的文字！”

来宾参观“文房四宝”及书法作品典籍 人民网记者姜宣摄

来宾参观“文房四宝”及书法作品典籍。人民网记者姜宣摄

中尼两国艺术家、学生、中文爱好者及中国侨胞进行了诗歌朗诵、歌唱、中华武术及中尼民族舞蹈等表演，展示了双方传统文化的美丽和多样性。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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