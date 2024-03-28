新华社北京3月28日电 3月28日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在北京市第三十五中学会见来华参访的德国伯乐中文合唱团师生代表。

3月的北京，春暖花开，生机盎然。彭丽媛来到学校书院，受到师生们热情欢迎。

彭丽媛对伯乐中文合唱团师生再次访华表示热烈欢迎，祝贺合唱团10年来坚持用歌声传递友谊，结出累累硕果。彭丽媛表示，在大家共同努力下，合唱团搭建起一座中德文化交流桥梁，成为中德友好的亮丽名片。希望同学们用音乐这把金钥匙解锁中文新世界，在优美的旋律中感受中国文化的魅力，做新一代中德友好的使者。

合唱团协会主席米尔曼感谢彭丽媛一直以来对合唱团的关心和支持，表示通过“唱歌学中文”，越来越多德国青少年了解和喜爱中国，他们将继续积极架设音乐和中文的交流之桥，不断增进德中青少年相互理解和友谊。

合唱团学生代表用中文向彭丽媛汇报各自学习情况和经历以及对中国的热爱，表示将继续努力学好中文。

彭丽媛与师生们亲切互动，称赞同学们中文说得越来越好，表示相信这次中国之行将进一步加深他们对中国的了解，鼓励同学们回国后向家人和朋友分享在中国的见闻和感受，继续书写中德友谊佳话。

合唱团同学们向彭丽媛赠送记载彭丽媛同合唱团10年友好交往的纪念相册。彭丽媛向同学们赠送一幅中国书法作品，鼓励他们在学习中文的道路上不断进步，更上一层楼。

学生们共同演唱中德两国歌曲，赢得热烈掌声。

伯乐中文合唱团系面向德国青少年开展“唱歌学中文”活动的非营利性公益机构，以促进中德民间交流为宗旨，积极致力于在语言和文化领域增进两国友谊。

(责编：岳弘彬、牛镛)