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外交部：敦促韩方在南海问题上谨言慎行

2024年03月28日18:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月28日电（记者邵艺博）针对韩国外交部发言人近日连续就南海问题发表罔顾事实的评论，外交部发言人林剑28日在例行记者会上表示，中方对此强烈不满并已向韩方交涉，敦促韩方在南海问题上谨言慎行。

　　“中方已就菲律宾向仁爱礁运补事阐明立场。我愿再次强调，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，历来是中国的领土。”林剑说，3月23日，菲律宾再次违背自身的承诺，派1艘运补船和2艘海警船，以运补生活物资的名义，非法侵闯仁爱礁邻近海域。实际上，菲方此次运补根本不是运输生活物资，而是维修加固非法“坐滩”军舰的建筑材料，目的是企图在中国的无人岛礁上建设永久哨所，以此实现对仁爱礁的永久非法侵占。

　　林剑表示，菲方出尔反尔，言而无信，严重违反多次向中方作出的承诺，严重违反《南海各方行为宣言》第五条的规定。面对菲方船只的强行冲闯，中国海警不得不采取必要执法措施，现场操作正当合法、专业克制，无可非议。中方要求菲方立即停止侵权挑衅，如其一意孤行，中方必将继续采取坚决措施维护自身领土主权和海洋权益。

　　“南海的航行自由从来都不是问题，每年10万艘以上的商船航经该海域，至今没有一艘商船遇到阻碍。”林剑说。

　　林剑表示，韩国不是南海问题的当事方，近来有关做法无助于维护南海和平稳定，更不利于中韩关系发展。中方敦促韩方在南海问题上谨言慎行。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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