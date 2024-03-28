新华社巴拿马城3月27日电（记者陈昊佺 王植樱）太子港消息：海地总统委员会当地时间27日下午发布公告称，委员会就职后将尽快恢复当地公共秩序，维护人民生命财产安全。

公告称，委员会主席、新任总理和新内阁成员的推选机制都已经完成，委员会在就职后将立刻任命新总理，并协助其组建新政府，帮助国家尽快恢复正常。公告未明确委员会就职时间。

总统委员会在公告中呼吁，海地局势正处于关键转折点，全国各方应团结一致、共同应对危机，为海地争取更好的未来。

根据相关规则，这一委员会将行使特定总统权力，直至民选政府成立。委员会同时拥有立法机构和行政机构权力，既可任命临时总理、内阁成员等过渡政府重要人员，又可签署法令、筹备大选、行使外交权。

21日公布的委员会名单包括7名投票成员和2名无投票权观察员，其中投票成员主要为海地各政党代表，观察员在民间组织和宗教界人士中产生。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。

海地安全局势近来持续恶化。自今年2月29日起，多个黑帮组织在首都太子港袭击公共设施，要求总理阿里埃尔·亨利下台。

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