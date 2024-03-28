3月27日，博鳌亚洲论坛2024年年会期间，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会专场发布会暨“投资亦庄”主题推介会在海南博鳌举行。会上正式发布，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会将于2024年7月16日至18日在北京国家会议中心举办。

3月27日，博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会专场发布会暨“投资亦庄”主题推介会上致辞。（北京经开区供图）

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会是卫生健康领域的综合性国际化交流平台，自2018年设立以来，始终聚焦前沿议题和最新科技，积极推动全球健康事业和健康产业的高质量发展。第三届大会将继续开展务实行动，履行全球承诺，有效凝聚各方力量和共识，大力促进卫生健康领域国际合作，为增进世界人民健康福祉作出有益贡献。

3月27日，北京市委常委、教育工委书记于英杰在博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会专场发布会暨“投资亦庄”主题推介会上致辞。（北京经开区供图）

北京市委常委、教育工委书记于英杰表示，北京将与博鳌亚洲论坛共同主办全球健康论坛第三届大会，展示北京服务、深化合作交流，为北京打造国际交往中心注入新动力，为实现高质量健康发展奠定新基础。北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任孔磊表示，经开区将以承办大会为契机，不断推进高水平改革开放、高效率要素配置，更好培育新质生产力，以“聚”促“变”，优化产业结构，提升城市发展能级，当好首都高质量发展开路先锋。

全球健康论坛第三届大会由博鳌亚洲论坛和北京市人民政府共同主办，全球健康论坛大会组委会和北京经济技术开发区管委会共同承办。大会将以“健康无处不在——可持续发展的2030时代”为主题，设置1场开幕大会，20余场分论坛，以及中外部长与企业家对话会、跨国公司CEO圆桌会、企业家闭门对话会、专业报告及白皮书发布、招商推介会、项目签约会等多场重要活动。

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