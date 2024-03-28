新华社日内瓦3月27日电（记者石松）“中国一直与我们密切合作，尤其是在推进实现联合国可持续发展目标方面，为此我要代表各国议会联盟对中国全国人大表示衷心的感谢。”3月27日，各国议会联盟主席图利娅·阿克松在接受新华社记者专访时说。

各国议会联盟成立于1889年，是历史最长、影响最大的国际议会组织之一，总部设在瑞士日内瓦。3月23日至27日，各国议会联盟第148届大会在日内瓦举行，本届大会有超过150个国家的逾千名代表与会，其中包括近百位议长、副议长。本届大会的一般性辩论围绕“议会外交：搭建和平与理解的桥梁”展开。

阿克松表示，各国议会联盟的多方面工作都受益于与中国的密切合作。她说，中国积极参与大会的一般性辩论，这使各国议会联盟有机会了解到中国所采取的行动，这些行动是各国议会联盟的理想得以实现的关键保证。

阿克松还赞赏中国在支持发展中国家议会履行职责方面的贡献。她表示，在推动各国实现联合国可持续发展目标方面，中国与各国议会联盟的密切合作提升了众多发展中国家的议会履行职责的能力。她指出，中国全国人大曾与各国议会联盟多次合作举办跨区域研讨活动，此类研讨活动对各国议会联盟战略的实施起到了“非常重要的作用”。

阿克松表示，在推进实现联合国可持续发展目标方面，各国议会联盟已经把重点放在了应对气候变化领域，期待在该领域与中国展开更为紧密的合作。

本届大会还播放了关于中国积极推进绿色发展的视频短片。短片提到，中国是推进全球气候治理的行动派，大力推进绿色发展、能源革命和应对气候变化国际合作，为全球气候治理作出重要贡献。

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