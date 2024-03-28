新华社内罗毕3月27日电（记者黎华玲）联合国环境规划署27日在肯尼亚首都内罗毕发布的最新食物浪费指数报告显示，2022年全球浪费了10.5亿吨食物，食物浪费和损失令人担忧。

3月30日联合国“国际零废物日”前夕，联合国环境规划署发布了《食物浪费指数报告2024》。报告说，2022年全球人均浪费食物132公斤，占消费者可获得食物总量的五分之一。目前，世界上仍有约7.83亿人遭受饥饿，这些被浪费的食物用“最保守评估”测算出的可食用部分，可为世界上受饥饿影响地区的每个人每天提供1.3顿饭。

报告说，食物浪费并不是仅仅出现在那些富裕国家，实际上无论收入水平高低，食物浪费程度都相当严重，发生在家庭中的食物浪费情况尤其严重。2022年，全球浪费的食物中，60%来源于家庭层面，此外饮食服务行业占28%，零售业占12%。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在新闻公报中说：“食物浪费是一个全球性的悲剧……这不仅是一个重大的发展问题，而且正在给气候和自然造成巨大代价。”

报告数据显示，食物损失和浪费造成的温室气体排放量占全球年度排放量的8%至10%，是航空业排放量的5倍。报告建议制定政策，在各个层面解决食物浪费问题，并将其纳入应对污染、气候变化和栖息地丧失的国家行动计划。

联合国环境规划署于2021年发布第一版食物浪费指数报告，之后不断扩大全球数据采集点。最新发布的这一版报告不仅聚焦于食物浪费的测算，而且更关注有效降低食物浪费的方法。

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