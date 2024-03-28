新华社达累斯萨拉姆3月27日电（记者华洪立）坦桑尼亚副总统姆潘戈27日表示，今年是坦中建交60周年，中国60年来一直是坦桑尼亚重要战略投资者和贸易伙伴，坦桑尼亚将进一步改善营商环境，持续推动扩大坦中两国投资和贸易规模。

当天，中坦投资论坛暨中国（金华）-坦桑尼亚贸易投资推介会在该国港口城市达累斯萨拉姆举行。姆潘戈在推介会上表示，坦中之间半个多世纪的友谊为两国经贸发展提供了便利。坦桑尼亚将努力改善营商环境，深化与中国经济联系，为两国提供更多互惠互利的投资和贸易机会。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，坦桑尼亚是非洲经济增长最快的国家之一，中国连续多年是坦桑尼亚第一大贸易伙伴和第一大投资来源国。下个月，中坦即将迎来建交60周年，两国将推动全面战略合作伙伴关系不断走深走实，为推动构建新时代中非命运共同体添砖加瓦，两国经贸合作必将继续取得丰硕成果。

来自中坦两国的政府官员、企业及商协会代表等400余人参加推介会，围绕进一步深化中非经贸合作展开深入交流。

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