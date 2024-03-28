人民网北京3月28日 （曹欣悦）3月26日，中国人民对外友好协会与多米尼克驻华使馆在钓鱼台国宾馆共同举办招待会，隆重庆祝中国与多米尼克建交20周年。多米尼克总理罗斯福·斯凯里特、全国人大常委会副委员长郑建邦出席活动并致辞。外交部部长助理华春莹以及中方相关部委负责人，多总理访华团成员、拉美和加勒比驻华使节等中外各界友好人士约100人出席活动。中国人民对外友好协会副会长姜江主持招待会。

郑建邦表示，二十年来，中多关系稳步向前，人民友好深入人心，地方政府交流方兴未艾。斯凯里特总理在中多建交20周年之际正式访华，习近平主席、李强总理、赵乐际委员长分别会见斯凯里特总理，为中多关系发展擘画了新蓝图。中方高度重视发展与多米尼克的友好关系，愿同多方一道，继续深化务实合作，密切双边往来，增进人民福祉，共同推动中多关系继往开来，行稳致远。

斯凯里特表示，作为中多建交的缔造者，很高兴出席庆祝中多建交20周年招待会。建交以来，中多关系快速发展，务实合作成果丰硕。感谢中方为促进多经济社会发展作出的积极贡献。多方坚定恪守一个中国原则，赞赏中国以高质量发展推进中国式现代化进程，期待同中方增进沟通，深化双方在贸易、基建、气变、能源等领域合作，推动共建“一带一路”高质量发展走深走实。

招待会上，来自“舞蹈世界”北京赛区和天津赛区的优秀舞者、多米尼克在华留学生分别表演了精彩的文艺节目。

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