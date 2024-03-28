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全英乒乓球锦标赛在英国诺丁汉大学收官

2024年03月28日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦3月27日电 （余颖、郑珊珊）近日，全英乒乓球高级锦标赛在英国诺丁汉大学举办，来自全英的上百名乒乓球高手上演巅峰对决。 

决赛现场。人民网 余颖摄

决赛现场。人民网 余颖摄

本次比赛设有男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等比赛项目。来自英国各地的选手们纷纷上场，变幻的发球、精准的推拉、猛力的扣杀，你来我往，精彩频现，引得观众阵阵掌声叫好。三天的比赛时间，赛场外的交流区也吸引了上千英国乒乓球爱好者，大家在一起切磋球艺、增进交流。

决赛现场。人民网 余颖摄

决赛现场。人民网 余颖摄

作为主赞助商，中国太平保险（英国）有限公司连续三年鼎力支持赛事。中国太平保险（英国）有限公司总经理杨亚美表示，今年中国太平品牌创立95周年，我们更加有责任通过对这项赛事的坚定承诺和长期支持，积极传递拼搏的体育精神，深化中英体育交流，让乒乓球运动的影响力在英国进一步扩大。“相信今天的比赛会进一步点燃英国民众对乒乓球的热情。”

决赛现场。人民网 余颖摄

决赛现场。人民网 余颖摄

全英乒乓球协会首席执行官基斯迪在现场表示，作为1926年首届世乒赛举办城市，英国伦敦将举办2026年国际乒联世界乒乓球锦标赛团体赛，目前英国已成立乒乓球国际赛事有限公司来推进2026年赛事的筹办，期待未来能加强与中国乒乓球运动员的交流，提高英国运动员竞技水平，以及推进更多中英青少年的乒乓球交流。

(责编：曹欣悦、常红)

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