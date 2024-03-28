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外交部发言人就巴基斯坦达苏炸弹袭击事件答记者问

2024年03月28日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月27日电  外交部发言人27日就巴基斯坦达苏炸弹袭击事件答记者问，表示中方强烈谴责这一恐怖主义行径，对遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。

　　有记者问：3月26日，有媒体报道，巴基斯坦开普省发生恐怖袭击，造成中方人员伤亡，请问外交部对此有何评论？

　　外交部发言人表示，巴基斯坦当地时间3月26日下午1时许，中方企业承建的开普省达苏水电站项目车辆遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

　　外交部发言人说，中方强烈谴责这一恐怖主义行径，对遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。中方要求巴方尽快彻查事件真相，全力缉拿凶手并绳之以法，同时采取切实有效措施保护在巴中国公民、机构和项目安全。中方正会同巴方全力推进事件善后处置工作。中国驻巴基斯坦大使馆已提醒在巴中国公民、企业密切关注当地安全形势，提高防范意识，强化安保措施，全力防范恐袭。

　　巴基斯坦总理夏巴兹26日下午亲自到中国驻巴基斯坦使馆吊唁，向遇难者家属和中国政府表达慰问，强烈谴责此次恐袭事件，表示恐怖分子破坏巴中友谊的图谋永远不会得逞。同日，巴基斯坦总统扎尔达里以及外交部长、内政部长等多名政要强烈谴责袭击事件，对遇难人员表示哀悼。

　　外交部发言人表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”兄弟，中巴经济走廊为巴经济社会发展作出巨大贡献。任何企图破坏中巴合作的行径都绝不会得逞。中方反对一切形式的恐怖主义，坚决支持巴方打击恐怖主义的行动。中方将更加坚定地同巴方携手合作，全力维护在巴中国人员、项目和机构安全。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月28日 17 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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