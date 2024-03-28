新华社伊斯兰堡3月27日电（记者蒋超）巴基斯坦总统扎尔达里27日赴中国驻巴基斯坦大使馆，吊唁在达苏水电站项目车辆遭遇恐袭事件中遇难的中国公民。

扎尔达里表示，他谨代表巴基斯坦人民对5名中国公民在恐袭中不幸遇难表示深切哀悼，向遇难者家属致以诚挚慰问。此次恐袭令人震惊，他“就像失去自己的孩子一样感到悲痛”。巴方承诺将坚决采取措施，尽快将凶手绳之以法，绝不允许恐怖分子破坏巴中友谊，影响两国实现和平、繁荣、安全的共同目标。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬表示，达苏项目及其他中巴合作项目的建设者为巴经济发展和民生改善作出了突出贡献，恐怖分子对他们实施罪恶袭击天理不容。中方注意到，巴基斯坦全社会形成了谴责恐怖主义的强大声势，希望并相信这种声势将转化为强化中方在巴人员安保工作的有力措施。中方要求巴方加快调查、严惩凶手，让恐怖分子付出应有代价，敦促巴方尽快实施反恐行动，对恐怖势力形成有力震慑。中方愿同巴方继续推进双边合作，扩大中巴友好社会基础，挤压恐怖势力生存空间。

同日，巴总理府发表声明说，总理夏巴兹当天主持召开高级别紧急会议，巴陆军参谋长穆尼尔以及内阁部长、各省首席部长、警察总监等高级别官员参会。会议决定，动用巴国家全部资源对此次恐袭事件进行彻底的联合调查，誓将罪犯迅速绳之以法。

当地时间3月26日，中方企业承建的巴基斯坦开伯尔－普什图省达苏水电站项目车辆在行驶途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

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