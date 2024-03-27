人民网约翰内斯堡3月26日电（刘畅、张茜、韦冬泽）在今年5月份即将举行的伦敦葡萄酒博览会上，葡萄酒批发商和进口商门森多弗（Mentzendorff）和南非葡萄酒协会（Wines of South Africa）将时隔6年后携大型快闪品酒会回归。南非葡萄酒业的历史可追溯至17世纪，以其高品质和多样性备受全球瞩目。

南非独特的气候条件、多样的葡萄品种和创新的酿酒技术为其在国际上取得成功发挥了关键作用。尽管2023年南非面临着持续干旱的挑战，葡萄园的产量和生产成本都受到了影响，但南非葡萄酒业仍表现出较快的恢复能力。

南非葡萄酒公司的公关经理玛丽娜·卡洛（Maryna Calow）在接受人民网记者采访时强调了影响该行业的气候变化相关挑战，并阐述了有效的水资源管理和使用抗旱葡萄品种的必要性，在新的凉爽地区种植葡萄的趋势越来越受欢迎。她指出，南非葡萄酒的出口贸易面临一系列挑战，其中包括开普敦港口的基础设施问题。尽管如此，他们正致力于解决这些挑战，并呼吁政府提供更多支持，以促进行业发展。

南非小拉菲酒庄中国代理乐梵希公司总经理杨永晶表示，南非葡萄酒的酿造工艺基本接近法国，且品质较高。近期，由于兰特汇率疲软，南非葡萄酒的性价比提高，在中国市场拥有广阔的发展空间。

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