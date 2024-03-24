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日本研究人员解开哮喘和肥胖共同抑制因子机制

2024年03月24日15:29 | 来源：新华网
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新华社东京3月24日电（记者钱铮）日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。

日本群马大学日前发布新闻公报说，近年来，有研究显示哮喘和肥胖有一些相同的风险因素，但不清楚这些因素如何发挥作用。该校与东京医科齿科大学和埼玉医科大学共同组成的研究团队发现，Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。

在实验鼠实验中，研究人员发现，Munc13-4基因通过正向调节具有抑制免疫应答作用的蛋白质白细胞介素-10和蛋白质白细胞介素-12的分泌，可抑制哮喘性支气管炎和白色脂肪组织炎症。在Munc13-4基因缺损的实验鼠体内，白介素-10和白介素-12分泌减少，导致哮喘性支气管炎和白色脂肪组织炎症恶化。

公报说，本项研究中，研究人员首次解开了与哮喘和肥胖相关的Munc13-4基因在两种疾病中具体的工作机制。研究人员推测，Munc13-4也可能是人体内哮喘和肥胖的共同抑制因子。他们希望进一步找到激活Munc13-4的方法，以便同时抑制哮喘和肥胖。

相关研究成果已发表在国际期刊《变态反应》上。

(责编：艾雯、燕勐)

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