人民网开罗3月23日电 （记者沈小晓）3月20日，援埃及二号卫星项目交付仪式在位于新开罗的埃及航天局举行。埃及航天局局长谢里夫·塞德基，中国驻埃及大使馆经商公参赵刘庆，商务部国际经济合作事务局处长吴健，项目管理单位国家航天局对地观测与数据中心党委书记、高分专项工程副总设计师孟令杰，中国航天科技集团有限公司项目有关单位领导出席仪式并发表了致辞。

仪式上，项目总承包单位中国空间技术研究院与埃及航天局签署了交付协议。

谢里夫·塞德基向为本项目的成功实施发挥了重要作用的中国伙伴、中埃团队表示衷心的感谢，并希望继续与中方探索新的合作机会。

赵刘庆在致辞中回顾了十年来中埃双方合作的历程与成果，对该项目的顺利实施与交付表示热烈祝贺，向两国专家团队致以崇高敬意。

吴健在致辞中表示，援埃及二号卫星项目是中埃共建“一带一路”的标志性成果，是推动构建人类命运共同体的生动实践，不仅为埃航天事业发展奠定了坚实基础，也将带动非洲大陆航天技术的发展。

孟令杰在致辞中表示，中国航天的国际合作，既注重授人以鱼，更注重授人以渔。中国国家航天局愿意秉持平等互利、和平利用、包容发展的合作理念，继续同埃及方面深入探索两国卫星遥感数据共享交换等方面合作，持续拓展两国航天合作的广度与深度，为新时代构建中埃命运共同体不断贡献航天力量。

援埃及二号卫星项目是中埃两国政府密切协作，落实“一带一路”倡议，深度开展航天高科技合作“共商、共建、共享”的标志性项目。项目历经四年多的设计、研制、测试、试验，两国团队共同克服了疫情影响，完成了包括初样及正样共计3颗卫星在埃及卫星总装集成测试中心长达3个月的现场测试工作，为埃及形成自有卫星研制能力奠定了重要基础。2023年12月4日，卫星成功发射，经过三个月的在轨测试，卫星在轨运行状态良好，成像质量优良。仪式之前，中埃双方联合完成了卫星在轨测试总结报告评审与地面系统最终交付验收评审，具备了对外交付的技术条件。

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