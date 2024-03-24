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 中国建筑在埃及新首都CBD项目成功举办公众开放日活动 

2024年03月24日14:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗3月23日电 （记者沈小晓）由中建集团主办，中建八局、中建埃及分公司承办的“建证美好 共创未来”公众开放日”暨《我们在中国企业》驻埃中资企业宣传片、《大漠情深——中建埃及“我和我的中国朋友”征文选辑》书籍发布会近日在埃及新首都CBD项目举办。

中建集团董事单广袖、中建八局董事方思忠、开罗中国文化中心副主任邵彬、埃及中国友好协会副主席阿里·希夫尼、埃及新闻出版署前署长艾哈迈德·萨拉姆、负责CBD项目监理的埃及DAR公司项目总监艾哈迈德·班纳、艾因夏姆斯大学孔子学院埃方院长纳赛尔·阿卜杜拉勒·阿卜杜勒-法塔赫、中建埃及分公司董事长常伟才等出席活动并致辞。

单广袖在致辞中指出，参与建设埃及新首都CBD项目的中埃员工因项目结缘，动人的故事被收录在《大漠情深》书籍和《我们在中国企业》专题片中，将成为新时代中埃人民齐心协力、守望相助的历史见证。

方思忠指出，中埃各界守望相助、携手同行，努力塑造中国建造、中国友谊、中国精神名片。中建将继续推动中埃两国民心相交，助推中埃两国人民的幸福梦想共融共促，共创美好未来。

邵彬表示，CBD项目是中埃共建“一带一路”的标志性工程，为埃及社会创造了大量就业机会，不仅推动了两国基础设施的“互联互通”，也为人民跨文化交流与融合、促进“民心相通”搭建了广阔平台。

希夫尼表示，CBD项目是埃中友好关系的代表工程，中建不仅在项目建设中付出了努力，更推动了中埃文化交流，带动了产业发展，推动中埃合作向更广的方向发展。埃中友协希望与中建进一步加强合作，进一步巩固和发展中埃友谊。

艾哈迈德·萨拉姆表示，埃中关系蓬勃发展、成果丰硕，在中国建筑承建的CBD项目和阿拉曼新城项目上，中埃两国建设者近距离了解彼此的文化，收获工程技术等各个方面的经验，是交流、合作与对话的典范。

纳赛尔表示，中建在项目建设过程中，积极推广中国文化，组织各类活动，拍摄制作视频，为埃及高校提供实习和就业的机会，在中埃跨文化交流方面做出了很大的贡献，推动了中文在埃及的传播，促进了中埃人民的相互了解。

班纳指出，CBD项目见证了中埃两国友谊进入新的阶段，在项目建设过程中DAR监理与中建埃及分公司携手努力，展现了合作与友谊精神，取得了难能可贵的成绩。

常伟才指出，今年是中建在埃及经营的第四十年，四十年来中埃人民携手建设了亚历山大6000套住宅、埃中友好示范学校、苏伊士行政服务大楼等工程。希望通过发布的两部文化作品，能够让中埃人民进一步感受到两国的友好情谊，携手并进为埃及“2030愿景”实现贡献更大力量。

(责编：艾雯、刘慧)

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