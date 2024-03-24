新华社北京3月24日电（记者罗鑫）“今年我们将继续深耕中国市场，加大技术研发投入、持续提升冰雪装备的制造水平，更好地服务客户需求。”意大利天冰集团中国区市场总监沈玉梅说。

近期，该集团生产的数十台浇冰车、造雪机，从位于河北的物流仓储中心被运往位于全球各地的冰雪场馆。

2023年12月16日，市民在首届呼伦贝尔·海拉尔冰雪产品冬季展销会上观看飘雪机工作。新华社记者 王楷焱 摄

随着冰雪消费需求的增长、冰雪产业的提质升级，冰雪运动的开展不再限于冬季。“客户对冰雪装备的需求向着更加高效、环保、智能的方向发展，这也促使我们加大研发力度、延伸产品线。”沈玉梅说。

加快发展新质生产力、助推高质量发展、塑造经济发展新动能……中国经济向“新”求“质”，不仅为国内产业布局的优化提供新契机，而且为外资企业在华发展提供新机遇，坚定其投资发展的信心。

中国商务部公布的数据显示，今年前两个月，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%。高技术制造业实际使用外资282.7亿元人民币，同比增长10.1%。

梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与华晨宝马汽车有限公司近期合资成立的公司正式落户北京市朝阳区，将在中国市场运营超级充电网络。据介绍，预计到2026年底，该合资公司计划在中国国内建设至少1000座具备先进技术的超级充电站，约7000根超级充电桩。

2023年11月30日在链博会智能汽车链展区拍摄的奔驰EQE SUV。新华社记者 任超 摄

“我们去年以‘油电双行’的产品策略持续赢得了客户的青睐，新能源汽车矩阵的交付量蓬勃攀升。”北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司销售执行副总裁毕立思说，“奔驰今年将推出超过15款新产品，覆盖多种驱动方式、多个产品矩阵，满足客户升级的消费需求。”

对外经济贸易大学国际经济研究院执行院长庄芮说，中国改造提升传统产业，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化的方向发展，将进一步拓宽中国的市场空间、催生新的经济增长点，为外资企业在华发展提供新的市场机遇。

目前，北京正加快建设国际科技创新中心、全球数字经济标杆城市，这为中韩深化经贸合作、培育发展新质生产力提供了广阔空间。韩国经营者总协会会长孙京植说，愿与中国企业、相关机构等在人工智能、大数据等高新技术领域拓展合作，抢抓中国发展机遇，助力中国高质量发展。

现代汽车集团海外首家氢燃料电池系统研发、生产、销售基地“HTWO广州”于去年6月正式竣工、投运。目前，现代汽车集团基于“HTWO广州”的技术实力，与中国氢能领域相关合作伙伴签订合作谅解备忘录，致力于打造无人驾驶氢能汽车示范区，开展氢能智慧服务示范运营。

2023年5月27日在中关村国家自主创新示范区展示中心拍摄的现代汽车氢燃料电池车NEXO（展示用切割车）。新华社记者 张晨霖 摄

“中国氢能汽车产业链包括氢气制备、储存、燃料电池研发和生产等环节，为氢能汽车的发展提供了有力支撑。”现代汽车集团（中国）公关部部长吴雁冰说。

吴雁冰介绍，现代汽车集团近年来持续加大在华投入，得益于中国经济持续向好的态势。“今年，现代汽车集团在技术、产品、渠道等方面多管齐下，增加对氢能汽车、新能源汽车的投入，加速对氢能、电动化等赛道的布局。”

启动专班机制、开辟绿色通道、推动项目加快落地……据中国国家发改委相关人士介绍，对于外资企业投资的绿色经济、数字经济和健康产业项目，只要符合重大外资项目的条件，均可以享受上述服务。

韩中联合会会长朴胜赞说，发展新质生产力意味着在技术创新、生产效率、质量提升等方面实现新的突破。中国出台不少利好政策，着力稳定市场预期、强化市场信心，释放出中国经济中长期发展的积极信号，为在华外资企业擘画了值得期待的发展前景。（参与采写：实习生王泓博）

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