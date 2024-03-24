新华社北京3月24日电（记者杨淑君）“这是一次很棒的旅行，期待今后能去更多的中国城市看一看。”北京天坛祈年殿前，21岁的德国游客马克西米利安兴奋地说。

春暖花开的美好时节，北京迎来350位来自欧洲的德语入境游客，他们搭乘德国籍邮轮阿塔尼亚号来到中国，并在上海、北京、江苏等地参观游览。

登上长城，欣赏气势磅礴、雄伟壮丽的景色；漫步颐和园，观赏古建与春花交相辉映的别样景致；参观天坛公园，感受灿烂的中华文明……3月20日，游客们在北京踏上了世界文化遗产探访之旅。

3月20日，德国游客马克西米利安在北京天坛公园参观游览。新华社记者 杨淑君 摄

“感觉一切像是在梦中。”马克西米利安告诉记者，他小时候就希望有一天能亲眼见到中国长城。“终于来到了长城，那里的每一块砖都很有历史，未来我也会记得这次旅程。”

70岁的德国游客尤塔第一次来到中国，游览过程中，她频频举起手机拍照记录。“天气很好，我看到了独具特色的中国建筑，也品尝了中国美食，一切都让我感到很舒服。”

“作为邮轮的接待方，我们精心策划了多个半日、一日及夜游产品，打造具有中国特色的文化之旅。”中青旅国际旅游有限公司副总经理胡继英说。

胡继英介绍，3月19日，搭载着一千多名德语游客的阿塔尼亚号邮轮停靠在上海吴淞口国际邮轮港。当晚，部分游客搭乘高铁抵达北京，并在20日参观后返回上海。

“此次全船客人基本都能享受中国对德国、瑞士和奥地利籍客人的最新免签政策，极大地便利了客人的旅游规划。”胡继英说。

“4个多小时就从上海到了北京，非常快！”同样是第一次来中国的塔利纳对中国高铁印象深刻，“车上环境整洁干净，服务也很好。”

随着中国免签“朋友圈”持续扩容，外籍游客来华人数明显增长。今年春节期间，中国入境旅游人数达323万人次，法国、德国、马来西亚、新加坡等可免签入境中国的国家游客增长明显。

记者从北京市文旅部门了解到，北京大力拓展入境游，通过丰富产品、拓展全球传播渠道、增强友城互动等方式，蓄力入境游市场，并在多个方面推出提升外籍游客入境游体验的措施。

“为了让外籍游客享受到更加优质、便利的服务，天坛公园提供全英文线上购票平台及英文购票人工咨询服务。”天坛公园管理科科长任超介绍，公园所有人工购票窗口和11处商业网点具备外币银行卡刷卡支付结算功能，园内牌示重要信息全部进行了双语标注。

“中国速度、中国服务让客人们连连赞叹。”胡继英说，“我们也会根据国外游客的需求不断调整产品，希望能吸引更多人走进中国、感受中国。”

春日暖阳下，天坛标志性建筑祈年殿前，马克西米利安头戴“龙头”帽，兴致勃勃地参与中国古建筑彩画体验活动。

“中国拥有悠久的历史，同时又很现代。我要告诉家人朋友，在这里感受到的美妙时光。”马克西米利安笑着说。（参与采写：曹宸源）

(责编：艾雯、燕勐)