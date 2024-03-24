新华社华盛顿3月23日电（记者熊茂伶 胡友松）据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登和前总统特朗普23日分别赢下2024年总统选举路易斯安那州民主党初选和共和党初选。

拜登和特朗普此前已各自锁定民主党总统候选人提名和共和党总统候选人提名，路易斯安那州初选胜利帮助他们各自获得所属党派更多党代表票。密苏里州23日举行民主党初选，结果预计下周公布。

特朗普当天在社交媒体上就边境安全问题向拜登发难，称“美国边境已经崩溃，许多犯罪分子涌入美国”。多项民调显示，边境安全是今年大选美国选民最关心的问题之一。

此外，特朗普还指责拜登利用法律干预大选。拜登否认特朗普相关说法，两人相互指责对方是美国民主的威胁。

据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至23日，特朗普在全国性民调中平均领先拜登2.0个百分点。同时，约65%的受访者认为，“美国正走在错误方向上”。

初选是美国总统选举的第一阶段，今年的初选将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：艾雯、燕勐)