新华社吉隆坡3月24日电（记者毛鹏飞 许馨仪）中国-东盟（马来西亚）高等教育论坛23日在吉隆坡会展中心举办，马来西亚（第二届）HSK留学中国与就业展同期举行。

马来西亚高等教育部副部长慕斯达法对活动成功举办表示祝贺。他说，马致力于打造国际化高等教育体系，愿与包括中国在内的各国加强高等教育合作，共同促进区域高等教育合作和人才培养，服务区域经济和社会发展。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示，2024年是“中国-东盟人文交流年”，也是中马建交50周年。“此次活动，不仅是我们深化高等教育合作的重要平台，更是我们共同探索教育创新、推动人才培养的宝贵机遇。”

中国-东盟中心秘书长史忠俊致辞说，高等教育合作在中马科技、经济和社会发展中发挥重要作用，中国-东盟中心将以此类活动为契机，继续支持区域和双方教育和人文合作。

该论坛由中国-东盟中心和马高等教育部共同主办，来自中马两国政府、高校以及企业的代表围绕中马高等教育体系，质量保障、语言教育与学生服务，人工智能与高等教育三个主题开展交流。

同期举行的马来西亚（第二届）HSK留学中国与就业展，有包括清华大学、北京大学在内的42所中国知名高校以及中国工商银行、国泰航空等企业参加。

吉隆坡一所中学的老师陈美心带来不少学生参加活动。她说，学校每年都有很多学生赴华留学，学习计算机技术、医学等专业。这个展览让学生们有机会了解中国的高等教育。

17岁的华裔丁子恩特意从南部柔佛州赶来观看展览。她说，对比其他国家，她更喜欢中国的风土人情，而且中国的理工科教育很强，她想去学习理工科专业。18岁的马来裔姑娘法拉表示希望能到中国学中文，将来当一名翻译。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿说：“HSK留学中国与就业展举办以来，吸引上万名马来西亚学生参加，到中国留学不仅是马来西亚华裔子弟的选择，也是许多马来裔、印度裔和其他友族学生的选择。”

(责编：艾雯、燕勐)