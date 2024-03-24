新华社首尔3月24日电（记者冯亚松 陆睿）由韩中青年友好协会主办的“新疆是个好地方”主题图片展日前在韩国济州道举行，中韩嘉宾百余人参加活动。

中国驻济州总领事王鲁新在致辞中说，近年来，中国政府坚定不移贯彻依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆的治疆方略，新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，文化空前繁荣。期待通过此次活动，让更多韩国朋友进一步了解新疆、走进新疆、感知新疆，更加真实准确地体验中国新疆丰富的文化和优美的风光，拉近彼此距离，加强交流合作，共同迈向更加繁荣的美好未来。

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室副主任穆巴拉克·木盖提表示，新疆近年来持续加大对外开放，社会大局稳定，各族人民安居乐业，正处于历史上最好的繁荣发展时期，诚挚邀请韩国友人来新疆观光考察交流。

“新疆是个好地方”主题图片展现场还举办了新疆旅游资源和投资政策说明会，播放反映新疆经济发展和社会进步的视频，受到来宾广泛关注和热烈好评。来宾称赞新疆发展取得的巨大成就，表示要加强交流合作，实现共同发展。

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